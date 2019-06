IRW-PRESS: Megastar Development Corp.: Megastar Development Corp. bestellt Robert Archer in sein Board of Directors

Vancouver, BC, Kanada, 27. Juni 2019 - Megastar Development Corp. (TSX-V: MDV, Frankfurt: M5QN) (Megastar oder das Unternehmen), ein junges Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seine kürzlich im Rahmen einer Option erworbenen Konzessionsgebiete in Oaxaca (Mexiko) gerichtet ist, freut sich, bekannt zu geben, dass Robert Archer dem Board of Directors des Unternehmens beigetreten ist.

Herr Archer verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bergbausektor und hat in ganz Nord- und Südamerika gearbeitet. Nach einer 15-jährigen Tätigkeit bei großen Bergbaukonzernen wechselte Herr Archer in den Junior-Bergbausektor, wo er seitdem mehrere leitende Positionen innehatte. Herr Archer ist Mitbegründer von Great Panther Mining Limited, einem wachstumsorientierten mittelständischen Edelmetallproduzenten, und war dort bis August 2017 als President und CEO tätig; er sitzt weiterhin im Board of Directors von Great Panther. Herr Archer ist außerdem CEO und Director von Newrange Gold Corp. (TSX-V: NRG), einem Explorationsunternehmen mit Projekten im Westen der Vereinigten Staaten. Herr Archer ist ein in British Columbia registrierter Professional Geologist (eingetragener Geologe) und hat sein BSc-Studium an der Laurentian University in Sudbury (Ontario) mit Auszeichnung abgeschlossen.

Wir möchten Bob an Bord begrüßen, sagt Dusan Berka, CEO von Megastar. Bob hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in Mexiko, insbesondere sein Erfolg mit der Entwicklung von Great Panther zum Unternehmen, das es heute ist, ist hervorzuheben. Und diese Erfahrung wird für Megastar von großem Wert sein, wenn es mit der Erschließung seiner Projekte in Mexiko beginnt. Die Vertrautheit mit Mexiko und das Wissen, was erforderlich ist, um Unternehmen von der Frühphase zu bekannten Namen im Junior-Bereich auszubauen, werden unserem Unternehmen bei der weiteren Erschließung seiner Konzessionsgebiete helfen. Darüber hinaus wird er als Geologe eine große Bereicherung zu David Jones, unserem leitenden Geologen in Oaxaca, sein.

Als ich Megastar und seine Konzessionen in Oaxaca kennenlernte, war ich sofort fasziniert, erklärt Bob Archer. Nachdem ich einige Zeit mit David Jones, dem technischen Leiter des Unternehmens, verbrachte und erfuhr, warum Megastar sich diese Konzessionsgebiete gesichert hatte, war ich mir schnell der Möglichkeiten bewusst. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Board of Directors einzubringen und das Managementteam beim Ausbau des Unternehmens und seiner mexikanischen Projekte zu unterstützen.

Das Unternehmen möchte den Rücktritt von Jonathan Rich aus seinem Board of Directors bekannt geben. Herr Rich war seit 2012 Mitglied des Boards und unterstützte Megastar bei der Entwicklung zu einem Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk nun auf seine mexikanischen Projekte gerichtet ist. Megastar möchte Herrn Rich für seine Verdienste und die Unterstützung des Unternehmens danken.

Schließlich teilt das Unternehmen mit, dass es Mitgliedern seines Board of Directors und seines Managementteams insgesamt 1.850.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) gewährt hat. Die Optionen haben eine Laufzeit von drei Jahren nach ihrer Gewährung und einen Ausübungspreis von 0,11 Dollar. Sie werden über einen Zeitraum von drei Jahren zugeteilt werden. Die Optionen wurden gemäß dem Incentive-Aktienoptionsplan des Unternehmens begeben und unterliegen den Bedingungen dieses Plans.

ÜBER MEGASTAR DEVELOPMENT CORP.

Megastar Development Corp. ist ein aufstrebendes Ressourcenunternehmen, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten in Kanada und Mexiko beschäftigt. Megastar hat eine Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an drei epithermalen Gold-Silber-Mineralkonzessionsgebieten in Oaxaca (Mexiko). Megastar besitzt auch eine 100-Prozent-Beteiligung am Mineralkonzessionsgebiet Ralleau in der Region Urban Barry im Gebiet Lebel-Sur-Quévilion (Quebec), auf das DeepRock Minerals Exploration Inc. zurzeit eine 50-Prozent-Option hat. Für weitere Informationen werden Investoren und Aktionäre ersucht, die Website des Unternehmens unter www.megastardevelopment.com zu besuchen oder im Büro unter 604-681-1568 bzw. gebührenfrei unter 1-877-377-6222 anzurufen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

DUSAN BERKA

Dusan Berka, P. Eng.

President & CEO

Megastar Development Corp.

#1450 - 789 W. Pender Street, Vancouver, BC, Kanada V6C 1H2

Tel.: (604) 681-1568, Fax: (604) 681-8240

gebührenfreie Rufnummer: 1-877-377-6222

www.megastardevelopment.com

TSX-V: MDV Frankfurt: M5QN

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die Aussagen in dieser Mitteilung, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die keinen historischen Charakter haben, sollen zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und werden hiermit als solche identifiziert. Zukunftsgerichtete Aussagen können an Wörtern wie erwartet, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Das Unternehmen weist die Leser ausdrücklich darauf hin, dass die zukunftsgerichteten Aussagen, u.a. jene, die sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit und die Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47176

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=47176&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA58516 P3079

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA58516P3079

AXC0167 2019-06-27/14:15