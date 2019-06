WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juni etwas beschleunigt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch 1,4 Prozent betragen. Analysten hatten diese Rate auch für Juni erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent./bgf/elm/mis

