Dürfen die Goldpreis-Bullen weiterträumen?

Bis zu dem im Herbst 2011 erreichten Goldpreis-Allzeithoch bei 1.921 US-Dollar ist es noch ein sehr weiter Weg, einige Marktteilnehmer dürften jedoch bereits damit angefangen haben zu träumen. Die Aussichten auf einen weiteren Goldpreisanstieg scheinen nicht ganz so schlecht zu sein.

Dabei sorgte zuletzt vor allem die möglicherweise für Juli anstehende Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed für Anlegerfantasien. Außerdem ist Gold als ein so genannter Sicherer Hafen gefragt. Diesen steuern Investoren in wirtschaftlich und politisch turbulenten Zeiten an.

