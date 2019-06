Von Aisha Al-Muslim

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Apothekenkette Boots Alliance hat ihre steigenden Erlöse im vergangenen Quartal nicht in höhere Gewinne ummünzen können. Gleichwohl übertraf sie die Erwartungen der Analysten. An der Prognose für das laufende Geschäftsjahr hält der Konzern fest. Die Aktie legt im vorbörslichen Handel um 1,5 Prozent zu.

Im dritten Quartal, das am 31. Mai endete, sank der Gewinn um 23,6 Prozent auf 1,03 Milliarden US-Dollar. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie belief sich auf 1,47 Dollar, das waren vier Cent mehr als Analysten im Refinitiv-Konsens erwartet hatten.

Der Umsatz stieg dank des Wachstums im Apothekengeschäft in den USA und des Pharmazie-Großhandels um 0,7 Prozent auf 34,6 Milliarden Dollar. Das war ebenfalls etwas mehr als von Analysten erwartet. Der Apothekenumsatz auf vergleichbarer Fläche stieg um 6 Prozent.

Im laufenden Geschäftsjahr rechnet Walgreens weiterhin mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in etwa auf Vorjahresniveau.

