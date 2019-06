In Sachen neuer Legalisierungsbestrebungen ist es in der Cannabis-Branche aktuell sehr ruhig bestellt. Doch dafür sorgen Branchen-Player wie Canopy Growth für ordentlich Newsflow. So hat das führende Cannabis-Unternehmen zwei neue Deals eingetütet.So konnte die Übernahme von KeyLeaf Life Sciences vermeldet werden, ohne weitere Details zum Kaufpreis. Mit dieser Akquisition stärkt Canopy Growth die Bio-Produktpalette.Und auch beim Übernahmeprozess von Acreage Holdings schreitet Canopy Growth voran. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...