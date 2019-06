Heidelberg (ots) -



Zum 18. September 2019 startet die Management Advisory Heidelberg einen weiteren berufsbegleitenden Zertifikatslehrgang "HR Manager (IHK)" in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar. Ideal geeignet ist der Lehrgang für Personaler, die auf dem Sprung in eine Führungsfunktion im Personalbereich sind oder bereits die Verantwortung für eine Managementaufgabe in diesem Bereich übernommen haben.



Überblickwissen vor fachlicher Tiefe



Ziel des Lehrgangs ist die Vermittlung von aktuellem Fachwissen, das in einer Leitungsfunktion im Personalwesen benötigt wird. Dabei wird in 12 Modulen die gesamte Bandbreite moderner Personalarbeit abgedeckt. Mit rund 20 Prozent der Lehreinheiten bildet das Thema Mitarbeiterführung den intensivsten Block der Weiterbildung. Die strategische Ausrichtung der Personalarbeit, als zweiter wesentlicher Baustein, zeichnet den Lehrgangsinhalt darüber hinaus aus. Neben qualifizierter Personalplanung beschäftigen sich die Teilnehmer zudem mit dem gesamten Prozess des Recruitings in Form von Personalmarketing, -gewinnung, -auswahl und -einsatzplanung. Aber auch den Themen Personalbeurteilung und -förderung trägt dieser Lehrgang Rechnung. Die wichtigsten Werkzeuge des Personalcontrollings runden inhaltlich das Themenspektrum ab. Der Lehrgang endet mit der Zertifizierung zum HR Manager (IHK). Voraussetzung ist die regelmäßige Teilnahme von mindestens 80 Prozent der Unterrichtseinheiten sowie das Bestehen des lehrgangsinternen Leistungsnachweises.



Verändertes Anforderungsprofil für Personalführungskräfte



Der demografische Wandel und der damit einhergehende, zunehmende Mangel an qualifizierten Arbeitnehmern stellt neben dem technologischen Wandel die größte Herausforderung der Zukunft für Personalführungskräfte dar. "Die Anforderungen an eine Personalführungskraft hat sich in den letzten Jahren entscheidend verändert. Der Zertifikatslehrgang soll dem Teilnehmer auch das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, die es ihm ermöglichen im aktuellen sowie zukünftigen Umfeld von Fachkräftemangel und dem daraus resultierenden Arbeitnehmermarkt in der Rolle des Personalmanagers erfolgreich zu sein", erklärt Christian Klein, Senior Advisor der MAH Advisory, der maßgeblich an der Lehrgangsentwicklung beteiligt war.



Geschult werden die Inhalte an 12 Seminartagen - jeweils freitags von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr - mit insgesamt 72 Unterrichtseinheiten. Neben dem Präsenzunterricht erfolgt die Vermittlung der Inhalte zum Teil in Form eines "Virtual Classrooms" sowie in Video Tutorials.



Interessenten können sich bis zum 1. August 2019 direkt bei der MAH Advisory, Frau Lena Brem - Tel: 06221-7169891 - E-Mail: brem@mah-advisory.de anmelden.



Weitere Informationen zum Zertifikatslehrgang "HR Manager (IHK)" erhalten Sie hier: https://bit.ly/31uIKbc



