Das Wirtschaftswachstum in den USA hat zu Jahresbeginn deutlich zugelegt. In den Monaten Januar bis März stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größte Volkswirtschaft der Welt um auf das Jahr hochgerechnete 3,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington laut einer dritten Schätzung mitteilte.

Damit wurde eine zweite Schätzung bestätigt. Volkswirte hatten mit einer leichten Aufwärtsrevision auf 3,2 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2018 hatte die Wachstumsrate noch bei 2,2 Prozent gelegen. Für das zweite Quartal rechnen Analysten nun mit einem Dämpfer.

In den USA werden Wachstumszahlen anders als in europäischen Staaten ausgewiesen und auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. Wachstumszahlen aus den USA und Europa sind daher nicht unmittelbar miteinander vergleichbar./elm/bgf/stw

