Stockholm (pta040/27.06.2019/14:30) - Stockholm, 27. Juni 2019: Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) gibt ein Ergebnis der Hauptversammlung vom 26. Juni 2019 bekannt.



Die Aktionäre erteilten dem CEO das Mandat, eine allfällige Namensänderung des Unternehmens zu überprüfen und allenfalls auch umzusetzen. Ein Wechsel des Namens soll die in der Pressemitteilung vom 29. Mai 2019 dargelegte Strategie des künftigen Kerngeschäfts widerspiegeln:



"Die Eckpunkte der Umsetzung von Stockholm IT Ventures AB's Strategie, eine Fintech-Bank zu werden, werden in naher Zukunft bekannt gegeben. Dabei spielen die erworbenen Geschäftsbereiche der SAS Bank, Blocktrade Technology und Fantrac Global Ltd., sowie die Partnerschaftsvereinbarung mit Sprinkle eine zentrale Rolle. Zudem soll die Zusammensetzung des Verwaltungsrates angepasst werden."



Da der Jahresbericht nicht rechtzeitig von den Wirtschaftsprüfern des Unternehmens zur Verfügung gestellt wurde, wurde beschlossen, die Genehmigung des Jahresberichts 2018 und der Jahresrechnung 2018, sowie die Wahl neuer Verwaltungsratsmitglieder auf den 21. August 2019 zu verschieben.



"Das Unternehmen tritt in eine neue und aufregende Phase seiner Entwicklung ein. Wir müssen unsere Pläne leider verschieben, bis der Geschäftsbericht 2018 vorliegt, aber wir werden bis zum 21. August 2019 beträchtliche Fortschritte erzielt haben und freuen uns darauf, unsere Aktionäre rechtzeitig über vielversprechende Schritte zu informieren", sagt Bert Scheen, CEO von Stockholm IT Ventures AB.



Über Stockholm IT Ventures AB: Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Kürzel SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen ist auf FinTech- und Blockchain-Technologien spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.stockholmit.co. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Medienkontakt: Stockholm IT Ventures AB, Bert Scheen, bert.scheen@stockholmit.co



