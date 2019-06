1,1 Milliarden Euro Beteiligung an Bayer. Dies machte Hedgefond-Investor Eliott am Mittwochabend bekannt. Die Auswirkungen auf die geschwächte Aktie sind positiv und sie knackt die 60 Euro. Doch Eliott ist nicht für seine sanfte Vorgehensweise bekannt. Wie kann man diese Nachrichten interpretieren und was fordert der Investor? Um zu verstehen, weshalb die Bekanntmachung signifikant ist, lohnt sich ein genauer Blick auf den Investor. Wer ist Hedgefond-Investor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...