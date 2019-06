Der börsennotierte Leuchtenkonzern Zumtobelwill nach einigen Verlustjahren wieder in die Gewinnzone kommen. Fürdas laufende Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende April) ist die Rückkehrin die schwarzen Zahlen geplant. Dann soll auch wieder eineDividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden, die für 2018/19angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...