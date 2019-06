Mars, Incorporated erwirbt Mehrheitsbeteiligung foodspring soll als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Mars Edge durch die Gründer und CEOs Philipp Schrempp und Tobias Schüle weitergeführt werden

Mars, Incorporated hat heute bekanntgegeben, dass es eine verbindliche Vereinbarung über eine Mehrheitsbeteiligung an foodspring unterzeichnet hat. foodspring ist ein gründergeführtes "direct-to-consumer" Unternehmen für zielgerichtete Ernährung mit Sitz in Berlin. Nach Abschluss der Transaktion bleibt foodspring als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Mars Edge, einem Segment von Mars, Incorporated, bestehen und wird von beiden Gründern aus dem Hauptsitz in Deutschland weitergeführt.

foodspring wurde 2013 von den Unternehmern Philipp Schrempp und Tobias Schüle mit ihrem Investor ECONA AG gegründet. Mit derzeit sechs Schwerpunktländern und 130 Mitarbeitern ist es heute eines der größten und am schnellsten wachsenden Unternehmen für zielgerichtete Ernährung in Europa. foodspring ist eine Premiummarke, die kundenorientierte, evidenzbasierte und datengesteuerte Produkte für Verbraucher mit Bedürfnissen rund um die Themen Sport, gesundes Leben und Figur anbietet. Der Leitgedanke für foodspring ist die Überzeugung, dass "die richtige Ernährung der Schlüssel zu einem fitteren, glücklicheren und produktiveren Leben" ist. Das Portfolio umfasst Protein-Shakes, Nahrungsergänzungsmittel, Snacks Riegel, Müsli Porridge, Backmischungen und eine Reihe von Getränken. Zusätzlich zu seiner Produktpalette bietet foodspring eine Ernährungs- und Fitnessplattform, über die das Kundenerlebnis personalisiert wird. Neben einem speziellen "Coach"-Angebot haben Kunden Zugriff auf das eigenständige "The Magazine", den "Body Check" der persönliche Produktempfehlungen generiert sowie die Ernährungsberater in foodspring's Kundenserviceteam.

Mars Edge ist ein neues Segment unter dem Dach von Mars, das 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, menschliche Gesundheit und Wohlbefinden durch zielgerichtete Ernährung zu verbessern. Das Segment setzt auf eine "Buy, Build Partner"-Wachstumsstrategie. Der Erwerb von foodspring stärkt Mars Edge weiter und unterstützt das Ziel, durch Ernährung zu einem besseren Leben beizutragen.

"Als wir Mars Edge gestartet haben wollten wir eine Brücke schlagen: das Essen, das wir genießen, verbunden mit den Nährstoffen, die unser Körper braucht. Über die letzten sechs Jahre hat foodspring genau das geschafft. Sein zielgerichtetes Ernährungsangebot hat sich durch seine klare Position eine loyale Kundenbasis in Europa aufgebaut. Wir teilen die gleiche Vision davon, wie das Leben von Menschen durch Ernährung verbessert werden kann. Gemeinsam werden wir foodspring's Digitalexpertise, Branding und innovative Produktentwicklungskompetenz nutzen, um eine der führenden Plattformen in diesem Bereich aufzubauen", sagte Jean-Christophe Flatin, Präsident von Mars Edge. "foodspring versteht Verbraucherbedürfnisse wie kaum ein anderes Unternehmen im Bereich zielgerichteter Ernährung und wir werden dieses Potential nutzen, um gemeinsam personalisierte Ernährungsangebote zu erschließen."

"Wir freuen uns darauf, das Wachstum von foodspring gemeinsam mit Mars Edge weiter anzukurbeln. Die globale Infrastruktur, Ressourcen in den Bereichen Marketing und Forschung sowie die Expertise in Sachen Qualitätskontrolle und Lebensmittelsicherheit von Mars werden uns weiteren Antrieb verleihen", sagte Philipp Schrempp, Gründer und CEO von foodspring. "Wir haben foodspring gegründet, weil wir erkannt haben, dass es in der Kategorie funktionelle Lebensmittel beachtlichen Entwicklungsspielraum gab. Wir wollten Kunden, für die Fitness und Gesundheit zentrale Lebensmittelpunkte sind, bessere Produkte bieten und zielgerichtete Ernährung einer breiten Masse zugänglich machen. Schnell nach der Gründung haben wir festgestellt, dass man bei guter Ernährung nicht auf Geschmack und Convenience verzichten muss."

"Schon nach den ersten Gesprächen war offensichtlich, dass wir und das Team von Mars Edge die gleiche Vision und Leidenschaft teilen. Wir verstehen die Bedürfnisse unserer Verbraucher und wollen dieses Wissen nutzen, um personalisierte Ernährungsangebote zu entwickeln", sagte Tobias Schüle, Gründer CEO von foodspring. "Die Lebensmittelindustrie durchläuft gerade einen fundamentalen Wandel hin zu Produkten mit funktionellem Nutzen, die Menschen dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Gesundheit zu verbessern. Und zusammen mit Mars Edge wollen wir als Vorreiter diese wandelnde Kategorie federführend prägen."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden. Mars, Incorporated erwartet, dass die Transkation im dritten Quartal 2019 abgeschlossen werden kann. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

BDT Company LLC fungierte als Finanzberater für Mars. Freshfields Bruckhaus Deringer berieten Mars in Rechtsfragen. foodspring wurde durch Houlihan Lokey und Lacore beraten.

Über Mars Edge

Mars Edge ist ein neues Segment innerhalb von Mars, Incorporated, das sich den Themen menschliche Gesundheit und Wohlbefinden durch zielgerichtete Ernährung verschrieben hat. Im Zentrum stehen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, Daten und Technologie, die dazu eingesetzt werden, um einfache, genussvolle und maßgeschneiderte Ernährungslösungen zu entwickeln. Mars Edge bietet evidenzbasierte Produkte für breitere Bevölkerungsgruppen mit spezifischen Ernährungs- und Gesundheitsbedürfnissen (bedient durch Marken wie COCOAVIA und GOMO) und baut ein Geschäft mit personalisierten Ernährungsangeboten auf. Dabei arbeitet Mars Edge mit Start-ups, Universitäten und philanthropischen Organisationen zusammen, um diese innovativen Ideen umzusetzen. Mars Edge hat es sich zum Ziel gesetzt, durch Ernährung zu einem besseren Leben beizutragen.

Über foodspring

foodspring ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Premiummarken für funktionelle Lebensmittel. Als Vorreiter von zielgerichteter Ernährung für jedermann bietet foodspring Lebensmittel, die der Schlüssel zu einem fitteren, glücklicheren und produktiveren Leben sind: für einen stärkeren Körper, eine gesteigerte mentale Leistungsfähigkeit und ein ausgeglicheneres Leben. Hochwertige Zutaten, guter Geschmack und Convenience gehen Hand in Hand mit der kundenorientierten Philosophie von foodspring. Das Sortiment besteht aus Proteinen, Snacks Riegeln, Nahrungsergänzungsmitteln, Backmischungen, Müsli Porridge sowie einer Reihe von Getränken. Auf seiner Website bietet foodspring Fitness- und Ernährungspläne sowie Rezepte für einen gesunden Lebensstil. Das Berliner Unternehmen wurde 2013 von Tobias Schüle und Philipp Schrempp mit ihrem Investor ECONA AG gegründet. Heute hat foodspring ein internationales Team mit 130 Mitarbeitern, ist in sechs europäischen Ländern vertreten und liefert seine Premiumprodukte in acht weitere Länder.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190627005512/de/

Contacts:

Maximilian Karpf Matthew Thomlinson Kekst CNC

Maximilian.Karpf@kekstcnc.com

Matthew.Thomlinson@kekstcnc.com