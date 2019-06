Wien (www.fondscheck.de) - Die Branche der Goldförderer schien lange in einer Dürrephase gefangen, so die Experten von "FONDS professionell".Viele hätten in der Hochphase Großprojekte angestoßen oder Konkurrenten teuer aufgekauft. Den hohen Goldpreis vor Augen seien bei manchen die Kosten aus dem Ruder gelaufen. Mit den fallenden Notierungen am Edelmetallmarkt hätten die Bergbaukonzerne die Förderung zurückgefahren, Kapazitäten gekappt und die Suche nach neuen Goldadern eingeschränkt. Die Branche habe in den Krisenmodus geschaltet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...