Der Zuschlag für die geplante Forschungsfabrik für Batteriezellen, die der Bund mit einer halben Milliarde Euro fördern will, wird wahrscheinlich an Ulm gehen. Ein Expertenrat soll sich für die Stadt an der Donau ausgesprochen haben. Die sogenannte Gründungskommission im Bundeswirtschaftsministerium hat nach Informationen des "Tagesspiegel" ein "eindeutiges Votum" zugunsten der baden-württembergischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...