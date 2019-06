Der Dow Jones präsentierte sich gestern wieder etwas lethargisch. Er ging nahezu unverändert mit einem Minus von 0,06 Prozent aus dem Handel. Der S&P 500 verlor 0,14 Prozent. Der Nasdaq 100 hingegen konnte etwas zulegen (+0,47 %).



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Bitcoin, Overstock, Boeing, Amazon, Shopify, Nvidia, Tesla und GDS Holdings. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.