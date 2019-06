Selten hat ein Börsenneuling so gerockt wie Beyond Meat. Seit dem IPO hat die Aktie des Herstellers von Fleischersatzprodukten 540 Prozent zugelegt. Das hält die Anleger aber nicht davon ab zu kaufen. Wie hoch die Bewertung mittlerweile ist, zeigt ein Vergleich mit einem IPO von vor 22 Jahren: dem von Amazon.9,7 Milliarden Dollar - so viel ist Beyond Meat aktuell an der Börse wert. Im laufenden Jahr wird das Unternehmen wahrscheinlich einen Umsatz von 220 Millionen Dollar machen. Damit ergibt sich ...

