Das von UBM Development entwickelte Holiday Inn Gdansk City Centre wurde am 26. Juni erfolgreich eröffnet. UBM feierte zusammen mit dem Betreiber IHG und der neuen Eigentümerin Union Investment mit rund 150 ausgewählten Gästen, darunter Danzigs Bürgermeisterin Aleksandra Dulkiewicz sowie der ehemalige polnische Präsident Lech Walesa. "Let it flow" - unter diesem Motto öffnete das Hotel am Mittwoch seine Pforten für die Gäste. Im Anschluss an die traditionelle Eröffnung in Form der symbolischen Schlüsselübergabe von Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development, an die General Managerin Magdalena Suliga wurde den Gästen ein außergewöhnliches Programm mit zahlreichen Live-Acts, unter anderem in der ...

