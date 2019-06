Auf dem Weg in die Zukunft müssen Arbeitsplätze weichen. In Europa stellt Autobauer Ford sich langfristig weiter auf E-Mobilität ein - und das bedeutet einen größeren Wegfall von Stellen.

US-Autobauer Ford wird 12 000 Jobs in Europa abbauen. Die Zahl der Standorte soll bis Ende 2020 um sechs auf 18 reduziert werden, wie der US-Konzern mitteilte. Das geschehe im Zuge einer Umstrukturierung, um die Gewinne dort zu verbessern, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die meisten Jobs fielen bis Ende 2020 durch freiwillige Abgänge weg. Sich von Mitarbeitern zu trennen und Fabriken zu schließen, seien die härtesten Entscheidungen, die der Autobauer treffen müsse, sagte Stuart Rowley, Präsident von FordEuropa. Den Mitarbeitern werde Unterstützung geboten, um die Auswirkungen des Stellenabbaus abzumildern.

Es geht um Werksschließungen in Russland, Frankreich und Großbritannien. In der Slowakei wird eine Anlage an den Zulieferer Magna verkauft. Die Werkspläne waren bereits bekannt, die Gesamtzahl der in Europa wegfallenden Jobs ist hingegen neu. In Deutschland ist Ford mit seiner Europazentrale und Werken in Köln sowie mit einem Werk in Saarlouis ...

