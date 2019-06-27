sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 27.06.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 613 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

9,136 Euro		-0,257
-2,74 %
WKN: A2DT59 ISIN: US25985T1025 Ticker-Symbol: 0AV 
Aktie:
Branche
Pharma
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
1-Jahres-Chart
DOVA PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
DOVA PHARMACEUTICALS INC 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,574
10,88
16:57
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
DOVA PHARMACEUTICALS INC
DOVA PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DOVA PHARMACEUTICALS INC9,136-2,74 %