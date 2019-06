Ascot Resource hat erste Resultate aus seinem diesjährigen Bohrprogramm vorgelegt. Daneben treibt man den Genehmigungsprozess für die eigene Mine voran, Ende 2020 will das Unternehmen mit seiner Goldproduktion starten.

Hohe Goldgrade

Seit Ende April laufen die Bohrer auf dem Premier-Projekt von Ascot Rersources und man hat bereits rund 13.500 Bohrmeter niedergebracht. Nun hat das Unternehmen erste, sehr vielversprechende Ergebnisse bekannt gegeben. So traf man an mehreren Stellen auf eine hochgradige Goldmineralisierung. Die besten Bohrlöcher lesen sich wie folgt (die kompletten Resultate finden Sie an dieser Stelle):

Bohrloch P19-1891 (Big Missouri): 1,00 Meter mit 66,30 g/t Gold Bohrloch P18-1891 (Big Missouri): 1,90 Meter mit 16,20 g/t Gold Bohrloch P19-1876 (Northern Lights): 2,45 Meter mit 9,41g/t Gold

Zonen Big Missouri und Northern Lights im Fokus

Im Fokus stehen derzeit zwei Ziele auf dem Premier-Projekt: Big Missouri und Northern Lights (siehe Karte unten). Auf Big Missouri wurden bisher 12 Löcher gebohrt. Das beste Bohrloch (P19-1891) hat auf drei verschiedenen Levels eine hochgradige Goldmineralisierung durchstoßen. Das Ziel in dieser Zone ist es, die bestehende Ressource in eine höhere Kategorie zu heben. In diesem Bereich liegt auch der Pit, in dem Westmin in den 1990ern Gold ...

