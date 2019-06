Diligent integriert branchenführende Entity-Management-Anwendung von Blueprint OneWorld und stellt ‚Single Source of Truth' für globale Compliance bereit

In seiner zweiten Produktankündigung in dieser Woche meldete Diligent heute die Integration seiner bewährten Entity-Management-Lösung in die Governance Cloud mit neuen leistungsstarken Berichterstattungs- und Dashboard-Funktionen. Diligent Entities, früher Blueprint OneWorld, sorgt für eine erhebliche Verbesserung der Transparenz und reduziert Belastung und Risiken der Geschäftsleitung von Tochtergesellschaften und Unternehmen in einem schnelllebigen digitalen Umfeld. Mit dieser Produkteinführung ist Diligent das erste Unternehmen seiner Art, das eine holistische Technologieplattform für moderne Governance bereitstellt, die der Geschäftsführung und dem Vorstand die wirksamsten Werkzeuge in die Hand gibt von einem Board Portal über sichere gemeinsame Dateinutzung bis hin zu Compliance und das alles an einem Ort.

Der Geschäftsbetrieb ist heutzutage global und dezentralisiert, so dass mehrere komplexe Ebenen aufsichtsrechtlicher und ethischer Compliance hinzukommen. Derart verteilte Geschäftsinteressen mit diversen Einheiten und Tochtergesellschaften umspannen in vielen Fällen mehrere Rechtsgebiete und unterliegen zunehmenden regulatorischen Auflagen, die die Berichterstattung und Einhaltung zu einer hohen Belastung machen.

Diligent Entitiesbewältigt diese zunehmenden Risiken, die ein Kernstück der Firmen- und Tochtergesellschaftsleitung sind, und reduziert Governance-Defizite durch die Einrichtung einer einzigen zentralen Quelle, die die Reichweite der Governance vom Umfang einer einzigen Organisation auf eine verbundene Unternehmensgruppe erweitert. Mit weitgehend konfigurierbaren Dashboards und ausgedehnter detaillierter Berichterstellung bietet Diligent Entities eine effiziente Weise zur Sicherstellung von Compliance und Bereitstellung globaler Erkenntnisse für alle Unternehmenseinheiten und Tochtergesellschaften. Die Konzernleitung kann damit neue Chancen leichter erkennen und mit einer fundierteren Entscheidungsfindung in der gesamten Gruppenstruktur darauf reagieren.

"Moderne Governance erfordert eine lückenlose Suite sicherer Anwendungen, die in Echtzeit Erkenntnisse zu dem gesamten Umfang einer Unternehmensstruktur mit mehreren Teilen, Tochtergesellschaften oder Rechtsgebieten bereitstellen", erklärte Brian Stafford, CEO von Diligent. "Diligent Entities ist ein wichtiger Teil unseres wachsenden Angebots für Governance Cloud, um Transparenz und Integrität im gesamten komplexen Unternehmensumfeld von heute sicherzustellen. Wir möchten Organisationen helfen, ihre Governance von einer komplexen Struktur in ein wettbewerbsfähiges Werkzeug zu verwandeln."

Diligent Entities entstand aus dem robusten und bewährten Technologiefundament von Blueprint OneWorld, dem führenden weltweit tätigen Anbieter von Firmen- und Tochtergesellschaftsmanagement, der 2017 von Diligent übernommen wurde. Im Lauf der vergangenen zwei Jahre hat Diligent erheblich in das Produkt, die Mitarbeiter und Verfahren investiert, um Blueprint als Teil seiner Suite von Governance-Lösungen zu modernisieren und nun eine vollumfänglich integrierte Anwendung auf den Markt zu bringen.

Diligent unterstützt moderne Governance-Praktiken auf der Vorstandsetage und darüber hinaus mit seinem Sortiment von integrierten, geprüften und sicheren Governance-Anwendungen, die in der Geschäftsleitung und breiteren Organisation zum Einsatz kommen, um die Governance zu einem Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Diligent Governance Cloud erbringt den Beweis, dass Führungskräfte und Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sich nicht länger mit zusammengestückelten Tools, die nicht zusammenarbeiten, zufrieden geben müssen.

Über Diligent

Diligent ist der Pionier im Bereich moderner Governance. Mit Diligent als Partner können Führungsgremien Governance durch unübertroffene Insights und hochsichere, integrierte SaaS-Anwendungen in einen Wettbewerbsvorteil umwandeln, damit sich ihre Unternehmen im komplexen globalen Umfeld von heute entfalten und behaupten können. Die zuverlässigen, cloudbasierten Anwendungen von Diligent optimieren das Tagesgeschäft des Vorstands und der Führungsgremien, unterstützen Zusammenarbeit und sicheren Informationsaustausch im gesamten Unternehmen, verwalten Daten von Tochtergesellschaften und juristischen Personen und liefern die Insights und Informationen, die Führungskräfte benötigen, um Governance-Defizite auszugleichen und neue Chancen zu nutzen.

Diligent hat das größte globale Netzwerk aus Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern sowie Führungskräften. Mehr als 16.000 Unternehmen und 650.000 Führungskräfte in über 90 Ländern vertrauen auf Diligent. Die Kundenbetreuung von Diligent ist rund um den Globus ausgezeichnet worden, und das Unternehmen betreut über 50% der Unternehmen des Fortune 1000 Index, 70% des FTSE 100 Index und 65% des ASX Index.

