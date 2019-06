Die Aktie des Herstellers von veganem Fleischersatz, Beyond Meat (WKN: A2N7XQ), feierte vor wenigen Wochen einen fulminanten Börsengang. So schoss die Aktie, die zu 25,00 US-Dollar emittiert worden war, gleich in den ersten Handelstagen auf über 100,00 US-Dollar und bescherte Anlegern Zeichnungsgewinne, wie sie sie seit Platzen der "Dotcom Bubble" anno 2000 kaum noch gesehen haben. Dies veranlasste zwischenzeitlich viele Marktbeobachter bei Beyond Meat von einer ähnlichen Spekulationsblase wie seinerzeit zu sprechen.

Dies ist einerseits richtig, andererseits aber auch nicht. Ganz grundsätzlich - ich werde später noch ausführen warum - ist die Aktie von Beyond Meat massiv überbewertet. Das sollte allerdings jedem Anleger klar sein. Denn vor einem Börsengang bewerten die Banken, die die Neuemission begleiten, ein Unternehmen ja. Und diese haben vor wenigen Wochen das Unternehmen bei einem Ausgabepreis der Aktien von 25,00 US-Dollar als fair bewertet angesehen. Dabei agieren diese im Auftrag des Unternehmens - und setzen den Wert in der Regel eher etwas (zu) hoch an.

Man kann also davon ausgehen, dass 25,00 US-Dollar je Aktie das obere Ende dessen waren, was Profis im Rahmen des IPOs zu zahlen bereit waren. Zwar gab es nach dem Börsengang noch positive News, wie beispielsweise der Deal mit Lidl (denen der Beyond Meat-Burger regelrecht aus den Händen gerissen wurde), aber solche "Hypes" gibt es ja immer mal wieder. Ich erinnere in diesem Zusammenhang immer gerne an das Tamagotchi, dass seinerzeit auch 35,00 DM (ca. 17,90 Euro) kostete und heute kaum noch für 1,00 Euro verkauft werden kann.

Trotzdem würde ich den "Hype" noch nicht mit der damaligen "Dotcom Bubble" ...

