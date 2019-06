Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- KAMIQ erweitert die attraktive SKODA Modellpalette um ein emotionales City-SUV - Zwei Benziner und ein Diesel stehen zur Wahl - alle entsprechen Euro 6d-TEMP - Ausstattungs-Highlights in Serie: Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personenerkennung, Spurhalteassistent und vieles mehr - SUV-Vorzüge wie erhöhte Sitzposition treffen auf Agilität eines Kompaktfahrzeugs - KAMIQ startet in Verbindung mit dem 1,0 TSI 70 kW (95 PS) ab 17.950 Euro



Der neue SKODA KAMIQ ist ab sofort bestellbar. Das attraktive City-SUV rundet die Palette der Sports Utility Vehicles des tschechichen Herstellers nach unten ab. Der KAMIQ bietet die perfekte Mischung aus SUV-Vorzügen wie etwa erhöhte Bodenfreiheit und der Agilität eines Kompaktfahrzeugs. Serienmäßig punktet der KAMIQ unter anderem mit Spurhalteassistent sowie Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personenerkennung. Mit seinem City-SUV richtet sich SKODA vor allem an junge Familien und Lifestyle-orientierte Autofahrer. In Verbindung mit dem 70 kW (95 PS) starken 1,0 TSI* ist der KAMIQ ab 17.950 Euro verfügbar.



SKODA bietet den KAMIQ zum Bestellstart mit zwei Turbobenzinern sowie einem Dieselaggregat an. Der Einstiegsbenziner mit 1,0 Liter Hubraum leistet 70 kW (95 PS) und ist grundsätzlich mit einem manuellen 5-Gang-Getriebe gekoppelt. Den 85 kW (115 PS) starken 1,0 TSI* bekommen Kunden wahlweise mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) mit Doppelkupplungstechnologie. Voraussichtlich im September wird der 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)* das Angebot ergänzen. Auf Dieselseite steht der 1,6 TDI SCR im Angebot: Er leistet 85 kW (115 PS)* und steht sowohl mit manuellem 6-Gang-Getriebe als auch 7-Gang-DSG zur Wahl.



SKODA liefert den KAMIQ mit einer umfangreichen Serienausstattung aus. In der Ausstattungslinie Active ist das City-SUV in Verbindung mit dem 1,0 TSI 70 kW (95 PS) ab 17.950 Euro erhältlich. Zum Active-Umfang gehören unter anderem Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personenerkennung, Spurhalteassistent sowie Speedlimiter. Ebenso Standard ist der Fahrlichtassistent. Maßstäbe setzt der KAMIQ auch in puncto Konnektivität und Infotainment: So ist das online-fähige SKODA Connect inklusive Fahrzeugfernzugriff ebenso ab Werk an Bord wie das Infotainmentsystem Swing mit 6,5 Zoll großem Multi-Touchdisplay.



Der KAMIQ Ambition besitzt ein Multifunktions-Lederlenkrad, auch Schalt- und Handbremshebel weisen Lederelemente auf. Die Vordersitze verfügen über eine manuell einstellbare Lendenwirbelstütze, was insbesondere auf langen Fahrten den Sitzkomfort erhöht. Die hinteren Parksensoren erleichtern das Einparken. Zudem besitzt der KAMIQ in der Ausstattungslinie Ambition eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, eine Regenschirmablage inklusive Schirm in den vorderen Türen sowie eine 12-V-Steckdose und eine herausnehmbare LED-Akkutaschenlampe im Kofferraum. Auf Wunsch lässt sich der KAMIQ ab Ambition mit einem flexibel konfigurierbaren 10,2 Zoll großen Virtual Cockpit ausstatten.



Die höchste Ausstattungslinie Style punktet mit dem Infotainmentsystem Bolero, das über ein 8-Zoll-Display und die Konnektivitätstechnologie SmartLink verfügt. SmartLink vereint die Schnittstellen für Android Auto, Apple CarPlay und MirrorLink. So lässt sich das eigene Smartphone schnell und einfach mit dem Fahrzeug verbinden und der Fahrer kann auf viele seiner gewohnten Apps zugreifen. Die Ausstattung Style umfasst zudem 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und die Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic inklusive klimatisiertem Handschuhfach. Zur Ausstattungslinie gehört auch das schlüssellose Start-Stopp-System EASY START.



SKODA KAMIQ - Motorisierungen und Preise in Euro



Motorisierung Getriebe Active Ambition Style 1,0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang manuell 17.950 20.750 22.750 1,0 TSI 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell 19.150 21.950 23.950 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG 20.950 23.750 25.750 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)¹ 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS) 6-Gang manuell 22.100 24.900 26.900 1,6 TDI SCR DSG 85 kW (115 PS) 7-Gang-DSG 23.900 26.700 28.700



¹ voraussichtlich verfügbar ab September 2019



Alle Informationen zu den Ausstattungsdetails des neuen SKODA KAMIQ stehen auf dem SKODA Online-Medienportal www.skoda-media.de zur Verfügung.



Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.



Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



KAMIQ 1,0 TSI 70 kW (95 PS) innerorts 6,5 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAMIQ 1,0 TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAMIQ 1,0 TSI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 5,8 l/100km, außerorts 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 g/km, CO2-Effizienzklasse B



KAMIQ 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KAMIQ 1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS) innerorts 5,0 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km, CO2-Effizienzklasse A



KAMIQ 1,6 TDI SCR DSG 85 kW (115 PS) innerorts 4,9 l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 112 g/km, CO2-Effizienzklasse A



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Telefon: +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de