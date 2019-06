Die hc Consulting AG tritt im Oktober in den Kreis der derzeit über 200 Aktionäre der Apella AG ein. Dies teilte der Maklerpool am Donnerstag mit. "Wir freuen uns, dass eine Beteiligung an unserem Unternehmen von Maklern als Qualitätsmerkmal und Legitimationsfaktor in der Öffentlichkeit angesehen wird", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...