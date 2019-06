München (ots) -



Stephan Karrer wird Geschäftsführer von EL CARTEL MEDIA, dem Vermarkter von RTL II. Er übernimmt die Position von Andreas Kösling, der sich neuen Aufgaben widmet.



Stephan Karrer verantwortet seit 2013 die Abteilung Media Sales & Services und ist seit Januar 2018 stellvertretender Geschäftsführer von EL CARTEL MEDIA. Zuvor war er bei Discovery Networks als Director Ad Sales tätig. In dieser Position verantwortete der 45-Jährige den Werbezeitenverkauf der Sender DMAX, Discovery Channel, Discovery HD und Animal Planet. Seine Karriere startete er 1999 als Key Account Manager bei Sport1.



Andreas Bartl, Geschäftsführer von RTL II und EL CARTEL MEDIA: "Mit Stephan Karrer hat El Cartel Media einen hervorragenden Nachfolger für Andreas Kösling gefunden. Der TV-Werbemarkt steht im Zuge der Digitalisierung inmitten einschneidender Veränderungen. Mit seiner Kompetenz, Erfahrung und anpackenden Art bringt Stephan alles mit, um EL CARTEL MEDIA zu den Gestaltern und Innovatoren dieses Wandels zu machen. Ich freue mich auf die weitere, noch intensivere Zusammenarbeit."



Stephan Karrer, künftiger Geschäftsführer EL CARTEL MEDIA: "Unsere Branche ist so herausfordernd und spannend wie nie. Es ist deshalb eine große Freude und Verantwortung, EL CARTEL MEDIA zusammen mit Andreas Bartl und meinem fantastischen Team in die Zukunft führen zu dürfen."



Die Leitung Media Sales & Services verantwortet künftig Ali Yagci, bisher stellvertretender Leiter der Abteilung.



Andreas Kösling ist seit der Unternehmensgründung 2003 bei EL CARTEL MEDIA in mehreren Funktionen tätig gewesen. Als Vertriebsdirektor und zuvor als Abteilungsleiter Verkauf gehörte er dem Führungsteam von EL CARTEL MEDIA seit 2011 an. Als Geschäftsführer entwickelte Andreas Kösling ab 2015 den Werbezeitenvermarkter von RTL II zur innovativen und konsequent kundenorientierten Alternative im Markt erfolgreich weiter.



Andreas Bartl, Geschäftsführer von RTL II und EL CARTEL MEDIA: "Andreas Kösling ist in seiner langen Laufbahn hier in Grünwald zu einer prägenden Persönlichkeit, nicht nur für El Cartel Media, sondern auch für RTL II geworden. An der Erfolgsgeschichte unseres Vermarktungsunternehmens trägt er einen sehr großen Anteil. Einer seiner wichtigsten Verdienste ist, dass er ein Verkaufsteam unter der Leitung von Stephan Karrer aufgebaut hat, das zu den besten in Deutschland gehört. Wir empfinden große Dankbarkeit gegenüber Andreas und werden ihn gerade auch als den großartigen Menschen und Kollegen, der er immer für uns war, sehr vermissen. Herzlichen Dank, Andreas, und alles Gute auf Deinem Weg!"



Andreas Kösling, Geschäftsführer von EL CARTEL MEDIA: "RTL II und EL CARTEL MEDIA sind großartige Unternehmen. Jeder, der mal in Grünwald war, kennt den besonderen Spirit dort und weiß, mit wieviel Einsatz, Ideenreichtum, Zusammenhalt und Spaß dort TV gemacht und vermarktet wird. Es ist ein Privileg, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. Ich danke Andreas Bartl und allen fantastischen Kolleginnen und Kollegen für die gemeinsame Zeit."



Über El Cartel Media:



El Cartel Media ist der Vermarkter von RTL II. Das sendereigene Unternehmen schafft rund um die attraktiven Programme einzigartige Angebote für eine moderne und effiziente Markenkommunikation - über alle digitalen Medien hinweg. Durch seine breite Zielgruppenstruktur stellt RTL II eine unverzichtbare Alternative für jeden Mediaplan dar. Zudem bietet El Cartel Media der werbungtreibenden Industrie ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und setzt branchenweit Maßstäbe bei der Service-Qualität.



