Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA3900872035 Great Atlantic Resources Corp 27.06.2019 CA3900873025 Great Atlantic Resources Corp 28.06.2019 Tausch 10:1

US16943W1053 China Green Agriculture Inc. 27.06.2019 US16943W2044 China Green Agriculture Inc. 28.06.2019 Tausch 12:1

AU000000TBH6 Betmakers Technology Group Ltd. 27.06.2019 AU0000050585 Betmakers Technology Group Ltd. 28.06.2019 Tausch 1:1

CA36870T2065 StageZero Life Sciences Ltd. 27.06.2019 CA8525401037 StageZero Life Sciences Ltd. 28.06.2019 Tausch 1:1

CA17254T1030 ALEACIPHER RES. 27.06.2019 CA29247C1059 EMPRESS RES INC. 28.06.2019 Tausch 1:1

AU000000EGS4 EASTERN GOLDFIELDS LTD 27.06.2019 AU0000050130 ORA BANDA MNG LTD 28.06.2019 Tausch 1:1

CA25374Q4043 DIFFERENCE CAP. FINL 27.06.2019 CA60800C1095 MOGO INC. 28.06.2019 Tausch 1:1