Frankfurt/Main (ots) - 100 Siegermarken zum zwölften Mal auf Basis von GfK-Marktdaten ermittelt / Mit Innovation und Charisma zum Erfolg



Viele Marken überzeugen die Käufer mit Charisma auf einer emotionalen, werteorientierten Ebene. Bei anderen ist es eine funktionale Innovation. Wie erfolgreich beide Wege sind, beweisen die 100 Top-Marken 2019, die die Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe) gemeinsam mit der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) ausgezeichnet hat. Unter den Champions sind Markenklassiker wie Barilla, Schogetten, Hohes C oder Frosch, aber auch viele junge Marken, wie Youcook, NOÀ oder LikeMeat. "Erfolgreiche Marken thematisieren zwei Felder: Das eine ist Nachhaltigkeit gepaart mit Gesundheit, das andere Hedonismus, wo Spaß und Gesundheit im Vordergrund stehen", resümiert Robert Kecskes, GfK-Verbraucherpanel- und Handelsexperte und für das Projekt Top-Marke zuständig.



Da ist zum Beispiel Glück, die Konfitüre von Göbber mit der Aufmachung und Anmutung "wie selbst gemacht". Oder die Fleischalternative LikeMeat, die nicht nur Vegetariern schmeckt. Da sind auch die pflanzlichen Brotaufstriche von NOÀ oder die Quarkcreme MeinQ der Elsdorfer Molkerei für eine "gesunde und proteinreiche Ernährung". Oder das Start-up Youcook mit seinen, dem Streetfood-Trend abgeschauten "Mahlzeitenkonzepten" für die Mikrowelle.



Profitiert haben Marken, "indem sie neue Werte transportieren, die den Zeitgeist treffen", so Kecskes. Und nennt Kühne als Beispiel: Dem Konservenhersteller gelingt es "in seiner sehr traditionellen Kategorie, sich Stück für Stück zu modernisieren". Iglo hat beim TK-Fisch mit dem Großeinsatz seines neuen "Käpt'n Iglo" den Markenklassiker emotional aufgeladen und über die konsequent nachhaltige Positionierung Marktanteilsgewinne eingefahren. Seinen Erfolg stufenweise, innovativ und glaubhaft ausgebaut, hat auch Katjes Wunderland: Viele junge Verwender verbinden die Produkte heute mit Vegan und Veggie - ganz im Trend von Verantwortung und Gesundheit.



Aber auch große Marken und Markenklassiker haben sich 2018 den Konsumenten sehr gut verkauft: Über zwei Millionen mehr Käufer konnten bei "Süßwaren/Salzgebäck" Knoppers, Tuc und Schogetten generieren, in der Kategorie "Frische" gelang dies Kerrygold-Käse. Und mehr als eine Million Neukäufer weist die GfK für Katjes Wunderland und Lindor sowie die Eckes-Getränke "Die Limo" und Hohes C aus. Dazu aus dem Frischesegment die Butter von Weihenstephan, Lust auf Kuchen von Coppenrath & Wiese, die Brotaufstriche und Feinkostsalate von Popp und die Geflügel-Brühwurst von Gutfried. Hakle und Somat haben es bei den Drogeriewaren geschafft.



Eine LZ Top-Marke zeichnet sich durch nachhaltige Markenführung aus. Deshalb muss sie 2017 und 2018 mit mindestens einem Prozent Käuferreichweite im Lebensmitteleinzelhandel vertreten gewesen sein. Auf Basis nachprüfbarer Fakten ermitteln LZ und GfK jährlich die Klassenbesten in 100 Warengruppen. Die Daten sind generiert aus dem GfK-Consumer-Scan (Haushaltspanel mit 30.000 Teilnehmern; Individualpanel mit 40.000). Sieger in der jeweiligen Kategorie ist die Marke mit dem höchsten Marktanteilsplus bei positiver Umsatzentwicklung und mindestens konstanter Käuferzahl.



Alle 100 Siegermarken werden ausführlich vorgestellt in der LZ-Ausgabe 26/19, die am 28. Juni erscheint.



LZ Top-Marken 2019 zum Download: https://www.dfv.de/media/media/1/LZ-Top-Marken-2019--5865.pdf



________________________________________________



Die Lebensmittel Zeitung (LZ) ist die führende Fach- und Wirtschaftszeitung der Konsumgüterbranche in Deutschland. Sie liefert - oftmals exklusiv - aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergrundberichte zu Marketingstrategien, Sortiments- und Vertriebskonzepten deutscher und internationaler Handels- und Industrieunternehmen. Ideale Ergänzung zur fundierten Hintergrundberichterstattung der Printausgabe sind die mobilen und digitalen Angebote, unter anderem lebensmittelzeitung.net: Kernzielgruppe der LZ sind Vorstände, Geschäftsführer, Einkaufs-, Vertriebs- und Marketingmanager, IT- und Logistik-Verantwortliche sowie selbstständige Einzelhändler.



Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den größten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland und Europa. Mit ihren Töchtern und Beteiligungen publiziert sie über 100 Fachzeitschriften, die ihre Leser im Beruf und ihrem Geschäft erfolgreicher machen. Viele der Titel sind Marktführer in wichtigen Wirtschaftsbereichen. Das Portfolio wird von über 100 digitalen Angeboten sowie 400 aktuellen Fachbuchtiteln ergänzt. Über 150 kommerzielle Veranstaltungen, wie Kongresse und Messen, bieten neben Informationen auch die Gelegenheit zu intensivem Netzwerken. Die dfv Mediengruppe beschäftigt mehr als 950 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2018 einen Umsatz von 143,8 Millionen Euro.



OTS: Lebensmittel Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55750 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55750.rss2



Pressekontakt: dfv Mediengruppe Unternehmenskommunikation Telefon +49 69 7595-2051 Telefax +49 69 7595-2055 presse@dfv.de http://www.dfv.de