ZÜRICH (Dow Jones)--Der Handel am schweizerischen Aktienmarkt ist am Donnerstag vor dem am Wochenende beginnenden G20-Gipfel in Japan erneut von Stagnation gekennzeichnet gewesen. Hoffnungen und Sorgen rund um das Thema Handelskonflikt hätten sich die Waage gehalten, hieß es. Laut "South China Morning Post" dürfte es einen "Waffenstillstand im Handelskonflikt" geben. Aussagen des chinesischen Handelsministeriums lasen sich allerdings anders. China stellte klare Bedingungen für ein Ende des Handelsstreits. Damit schien eine Einigung im Handelskonstreit in weite Ferne zu rücken. In der Folge vollzog der Aktienmarkt einen Rücksetzer, von dem er sich am Nachmittag wieder etwas erholte.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 9.860 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,74 (zuvor: 45,34) Millionen Aktien. Die am Mittwoch eingeleitete Rotation in zyklische Branchen setzte sich fort. Credit Suisse und UBS zogen um 2,2 bzw. 1,3 Prozent an. Außerhalb des Bankensektors stiegen Swatch und Adecco um 2,3 bzw. 1,3 Prozent. Anlass der Rotation war die bei manchen Anlegern noch immer sehr präsente Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits auf dem G20-Treffen in Osaka.

Der Rückversicherer Swiss Re machte bei der Bewertung seiner Tochter Reassure im Zuge des Börsengangs in London Abstriche. Er hat die Preisspanne auf 280 bis 330 Pence je Aktie festgelegt. Damit käme Reassure auf eine Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,3 Milliarden Pfund. Die Tochtergesellschaft war Ende vergangenen Jahres beim Verkauf von Anteilen an die MS&AD Insurance Group noch mit 3,5 Milliarden Pfund bewertet worden. Swiss Re verloren 0,6 Prozent.

Am breiten Markt kletterten Implenia um 2,5 Prozent. Der Baudienstleister verkauft das Projekt KIM inno-living an die Swiss Life. Also Holding zogen um 2,7 Prozent an. Der IT-Dienstleister übernimmt die Plattform AllThingsTalk im Bereich "Internet der Dinge".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2019 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.