myPOS, ein führender europäischer Zahlungsdienstleister, eröffnet vier Jahre nach der Einführung der universellen Zahlungslösung für kleine Unternehmen in Belgien in Antwerpen einen Shop. Der Zahlungsdienstleister stärkt seine Präsenz in Belgien und rückt näher an seine Kunden heran.

"Wir freuen uns sehr, belgischen KMUs und unabhängigen Selbstständigen eine zuverlässige, moderne und flexible Alternative zu den bestehenden Zahlungslösungen für Unternehmen anbieten zu können", so Christo Georgiev, GründervonmyPOS. "Mit dieser Lösung können die Unternehmen nicht nur alle gängigen Kredit- und Debitkarten, sondern auch Bancontact Payconiq, Belgiens beliebteste Zahlungsmethode, zu besonders günstigen Konditionen akzeptieren."

Mit myPOS steht Freiberuflern, Ein-Personen-Unternehmen und KMUs eine Komplettlösung zur Verfügung, die es ihnen ermöglicht, elektronische Zahlungen anzunehmen und abzuwickeln. Das bedeutet zum einen, dass die multifunktionalen POS-Terminals zu extrem günstigen Preisen (von 29 bis 349 EUR) erhältlich sind. Darüber hinaus werden auch ein kostenloses Mehrfachwährungskonto in Kombination mit einer Business-Debitkarte und noch wichtiger die Transaktionsabwicklung in Echtzeit angeboten, sodass Zahlungen sofort auf dem Konto verfügbar sind.

Der erste myPOS Shop in Belgien befindet sich im Herzen der Hafenstadt Antwerpen. Er dient als Schaufenster und Anlaufstelle für lokale Kunden und Partner und bietet ihnen Unterstützung, die neuesten auf dem Markt verfügbaren Zahlungsinnovationen und viele Mehrwertdienste. Dadurch werden die Kunden ihren Konkurrenten immer einen Schritt voraus sein und auch bleiben.

Irfan Rasmally, myPOS Executive Director, merkt dazu Folgendes an: "Antwerpen unterstreicht einmal mehr seine Position als Epizentrum für Wirtschaft und Investitionen in Flandern. Es liegt daher auf der Hand, dass sich myPOS in dieser spannenden Stadt verstärkt engagiert, in der wir schon seit 2015 für unsere Kunden tätig sind."

Über myPOS Europe Ltd

myPOS Europe Ltd mit eingetragenem Firmensitz in The Shard, Level 24, 32 London Bridge Street, London, England, SE1 9SG, ist ein von der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA zugelassener Zahlungsdienstleister.

Das myPOS-Paket beinhaltet ein mobiles POS-Gerät, ein kostenloses myPOS-Konto mit Visa Business Card und den Zugang zu weiteren Händlerservices.

myPOS ist von MPE Europe mit dem Best POS Innovation Award 2019 ausgezeichnet worden.

www.mypos.com

