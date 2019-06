Der Beginn einer neuen Welt, mit sofortiger Buchung und weltweitem Zugang für alle On-Demand-Kunden;

Eine Demonstration des Veränderungstempos, das die Vista Global Gruppe in die Branche einführt;

Kunden können die besten digitalen Mitgliedschaftsoptionen wählen, einen Flug anfordern oder einen Sitz buchen - und zwar augenblicklich.

DUBAI, VAE, June 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, der private Luftfahrtkonzern, der von Thomas Flohr gegründet wurde, gab die Gründung von XO bekannt, dem globalen digitalen Marktplatz für die private Luftfahrt.

Die Einführung von XO, unterstützt durch JetSmarter-Technologie, markiert den Beginn einer neuen Welt für alle privaten Luftfahrtkunden. Aufgebaut durch die Verbindung der zuverlässigen betrieblichen und kundenorientierten Kompetenz von XOJET mit der Geschwindigkeit und dem Komfort von Technologie, die von JetSmarter entwickelt wurde, wird die neue Marke Services auf einem höheren Niveau für private On-Demand-Jetreisen bieten.

Während geschäftliche Luftfahrtkunden die komplexe Branche bisher ohne eine zentralisierte Plattform navigieren mussten, können sie jetzt jederzeit an jeden Ort fliegen - in kürzester Zeit über die XO-App oder online. Die Nachfrage verschiebt sich hin zu digitalen Lösungen und Kunden können:

Die besten Mitliedschaftsoptionen passend zu ihrem Reisebedarf auswählen - von Gelegenheitsfliegern bis zu regelmäßigen Reisenden bietet XO mehr Flexibilität als je zuvor.

Einen Flug über die erweiterte Plattform für private Luftfahrt von XO buchen - mit On-Demand-Zugang zu mehr als 1.500 Privatjets weltweit und Abdeckung des gesamten Spektrums an Kabinenklassen.

Einen Sitz für bestehende geteilte Flüge auf der ganzen Welt buchen.

Ein reibungsloses Erlebnis mit einem eigenen Aviation Advisor genießen, der gewissenhaft in ihrem Auftrag arbeitet.

Bestehende Mitglieder von XOJET und JetSmarter werden Zugang zu der weltweiten operativen Exzellenz und der Option haben, zu höheren Migliedschaftvorteilen zu wechseln, mit zusätzlichen Prämien für treue Kunden.

Die Einführung des neuen Marktplatzes demonstriert das Veränderungstempo und die umfangreiche Auswahl an Lösungen, die Vista Global in den Markt der geschäftlichen Luftfahrt einbringt. Mit VistaJet und XO ist die Gruppe in der Lage, das gesamte Spektrum von geschäftlich fliegenden Kunden abzudecken.

Der Gründer und Chairman von Vista Global, Thomas Flohr, kommentiert: "Im ersten Monat, nachdem wir die Übernahme von JetSmarter wegen seiner innovativen Technologie abgeschlossen hatten, haben wir unablässig daran gearbeitet, ein neues Unternehmen, eine neue Marke und neue Produkte zu etablieren, um unsere Vision zu realisieren, jeden einzelnen Kunden im Markt der geschäftlichen Luftfahrt zu bedienen. XO ist, unterstützt von JetSmarter-Technologie, gut ausgestattet, um den Markt On-Demand-Geschäftsflugreisen mit einem jährlichen Wert von 11 Mrd. USD zu bedienen, sowie den neuen Markt von Kunden, die von First Class und Business Class aus aufsteigen. Wir sind jetzt bereit, in den Echtbetrieb zu gehen und dem Markt unser Sortiment an XO-Lösungen zu präsentieren.

Vista Global wurde 2018 gegründet, um ein weltweit führende Anbieter von Asset-Lite-Lösungen in der privaten Luftfahrt zu werden. Allein im Jahr 2018 arrangierte Vista Global die Reisen für 115.000 Passagiere mit über 70.000 Flügen, mit einer Flotte von 116 eigenen Flugzeugen und Flugzeugen seiner Netzwerkpartner. Flugzeuge von Vista Global werden auch auf der XO-Plattform verfügbar sein, mit der globalen Flotte, die von VistaJet Ltd und der US-Flotte von seinen Partnerbetreibern wie einschließlich XOJEt Aviation betrieben wird, sodass die Gruppe die Nutzung maximieren kann und einen höheren Wert für Kunden im Vergleich zu herkömmlichen vollständigen und anteiligen Eigentumskosten liefern kann.

Über XO, unterstützt von JetSmarter-Technologie

XO, unterstützt von JetSmarter-Technologie, ist der erste globale digitale Marktplatz für private Luftfahrt. Die zentralisierte Plattform kombiniert die zuverlässige betriebliche und kundenorientierte Kompetenz von XOJET mit der Geschwindigkeit und dem Komfort der Technologie, die von JetSmarter entwickelt wurde.



Alle privaten Luftfahrtkunden können sofort einen Flug anfordern oder einen Sitz über die XO-App oder online buchen, und bietet Zugang zu Tausenden von Privatjets aus allen Kategorien, von leichten, mittelgroßen, supermittelgroßen bis zu Langstrecken-Flugzeugen. Mitglieder von XO können außerdem von Vorzugspreisen, garantiertem Zugang und Assistenz rund um die Uhr von den Aviation Advisors profitieren.



XO, unterstützt von JetSmarter-Technologie, ist Teil von Vista Global Holding, der Unternehmensgruppe für private Luftfahrt, die von Thomas Flohr gegründet wurde und mittlerweile der führende Anbieter für geschäftliche Flugdienste ist. Vista Global integriert ein einzigartiges Portfolio von Marken, die geeignete Asset-Lite-Fluglösungen für jeden privaten Luftfahrtkunden bieten.

Weitere Informationen finden Sie auf flyXO.com

Über Vista Global Holding

Vista Global Holding bietet weltweit geschäftliche Luftfahrtservices an. Vista Global, eine globale Gruppe mit Sitz am DIFC in Dubai, integriert ein einzigartiges Portfolio von Unternehmen, die Asset-Lite-Lösungen anbieten, um alle wichtigen Aspekte der geschäftlichen Luftfahrt abzudecken: garantierte und weltweite Abdeckung von On-Demand-Flügen; Leasing und Finanzierung von Flugzeugen sowie modernste Luftfahrttechnologie.



Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, den Kunden jederzeit und überall auf der Welt die fortschrittlichsten Fluglösungen und den besten Mehrwert zu bieten. Das Wissen und Verständnis von Vista Global für alle Aspekte der Branche bietet allen Geschäftsreisekunden und -plattformen die besten End-to-End-Angebote, -Services und -Technologien über seine Services unter den Marken VistaJet und XO.



Vista Global besitzt und betreibt keine Flugzeuge. Alle Flüge werden von FAA-lizenzierten/DOT-registrierten EASA- oder US-zertifizierten Direktfluggesellschaften und/oder Partnerunternehmen der Vista Global Group durchgeführt. Vista Global Holding hält eine nicht-kontrollierende Minderheitsbeteiligung an XOJET Aviation LLC.

Weitere Informationen erhalten Sie auf vistaglobal.com

