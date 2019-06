Straubing (ots) - Stellen die Demokraten es jedoch geschickt an, einigen sie sich ohne große Blessuren auf einen Herausforderer, der die Amerikaner davon überzeugt, dass er ohne Konfrontation und Drohungen US-Interessen wahren kann, dürfen sie mit Optimismus in den Wahlkampf gehen. Der Kandidat muss in der Lage sein, Gräben zu überwinden. Eingefleischte Trump-Fans wird ohnehin kein Demokrat überzeugen. Doch die Wähler im Mittelstand, die arbeitende Bevölkerung, die nur kurz von Trumps Steuerpolitik profitiert hat, die Einwanderer - die müssen die Demokraten auf ihre Seite ziehen.



