PARIS (dpa-AFX) - Der französische Telekomkonzern Orange wirft seine letzten Anteile am britischen Branchenkollegen BT Group auf den Markt. 248 Millionen Aktien - entsprechend etwa 2,5 Prozent am Gesamtkapital - würden in einem beschleunigten Verfahren angeboten, teilte Orange am Donnerstagabend in Paris mit. Dabei wird BT Group selbst Anteile für 80 Millionen britische Pfund erwerben. Den Erlös will Orange für "allgemeine Unternehmenszwecke" verwenden./he/gl

