PARIS (Dow Jones)--Der französische Telekomdienstleister Orange will seine Beteiligung am britischen Wettbewerber BT Group verkaufen. Veräußert werden sollen 248 Millionen Aktien, die 2,5 Prozent am Grundkapital der Briten entsprechen, wie Orange mitteilte. Nach Abschluss des Verkaufs wird Orange keine Aktien der BT Group mehr halten. Der Verkaufspreis der Platzierung wird in einem Bookbuildingprozess ermittelt.

Auf Grundlage des aktuellen BT-Kurses kommt die Platzierung auf ein Volumen von umgerechnet rund 550 Millionen Euro. Orange hatte die Aktien im Zuge des Verkaufs des Mobilfunkanbieters EE erhalten. Auch die Deutsche Telekom hatte für den EE-Verkauf BT-Aktien erhalten und hält noch 12,1 Prozent am britischen Wettbewerber.

June 27, 2019 13:47 ET (17:47 GMT)

