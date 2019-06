Außergewöhnliches Dinner wird in phantastischem Raum mit Projection Mapping serviert

Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der prestigeträchtigsten internationalen Hotels Japans mit Sitz in Shinjuku, Tokio, ist stolz, seine Zusammenarbeit mit NAKED Inc., der kreativen Produktionsfirma, ankündigen zu können. Gemeinsam werden wir bis zum 30. September (Montag) 2019 in unserem All Day Dining Restaurant "Jurin" ein innovatives Gourmeterlebnis "Candle Beer Night collaborated with NAKED" ("Candle Beer Night in Zusammenarbeit mit NAKED") organisieren. Projection Mapping, Kerzenlicht und weitere Besonderheiten wurden im 60 Sitze fassenden hinteren Bereich des "Jurin" installiert. So entstand ein phantastischer Raum, in dem unsere Gäste dieses außergewöhnliche Dinnererlebnis genießen können.

NAKED Inc. produziert spezielle Videoinhalte für Projection Mapping, die auf den drei Themen "Wind, Wasser und Blumen, Sommer in Japan", "Kerzen, das Licht der Herzen" und "Fest" basieren und im Wechsel jeweils 20 Minuten lang gezeigt werden. In dem Video "Wind, Wasser und Blumen, Sommer in Japan" sind verschiedene Szenen zu sehen, die eng mit dem japanischen Sommer verbunden sind: etwa Goldfische, Wasserräder, fließendes Wasser und blühende Sonnenblumen. In "Kerzen, das Licht der Herzen" sind Szenen mit Gästen zu sehen, die die unterschiedlichen Services und Erlebnisse in unserem Hotel genießen, sowie Szenen der Nachtlandschaft von West Shinjuku um unser Hotel. Außerdem wird der geschmückte Baum dazu passend mit Luminara-Kerzen beleuchtet und schafft ein romantisches Ambiente. In "Fest", das ab dem 12. Juli gezeigt wird, sind Bilder mit Champagner und Geschenken zu sehen, hervorgehoben durch Sommerfeuerwerke. Der Preis dieses Fünf-Gänge-Dinners (inklusive unbegrenzter Getränke) beträgt 6.600 JPY (ca. 53 EUR) pro Person.

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 15 Restaurants und Bars und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns aufgrund unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Services besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Weitere Informationen über unsere Einrichtungen und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Webseite sowie auf YouTube, Facebook und Instagram.

