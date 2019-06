ABO Invest AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung und verändert Aufsichtsrat DGAP-Ad-hoc: ABO Invest AG / Schlagwort(e): Dividende/Personalie ABO Invest AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung und verändert Aufsichtsrat 27.06.2019 / 21:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Am 27. Juni 2019 um 21.20 Uhr veröffentlichte Insiderinformation gemäß Artikel 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR): ABO Invest AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung und verändert Aufsichtsrat Die Hauptversammlung der ABO Invest AG hat am heutigen Donnerstag die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von einem Eurocent je Aktie beschlossen. Die Verwaltung hatte ursprünglich beantragt, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Im Verlauf der Versammlung schloss sich die Verwaltung einem Änderungsantrag an, den die Aktionäre mit einer Mehrheit von mehr als 95 Prozent annahmen. Demnach werden nun 490.000 Euro ausgeschüttet. Der Rest des Bilanzgewinns wird auf neue Rechnung vorgetragen. Ferner wählte die Hauptversammlung die Rechtsanwälte Martin Rey und Oliver Kirfel zu neuen Aufsichtsratsmitgliedern. Die bisherigen Aufsichtsräte Christoph Kuhrt und Christof Schneider hatten während der Versammlung erklärt, ihr Mandat zum Ende der heutigen Hauptversammlung niederzulegen. Kontakt: Alexander Koffka, Investorenbetreuer Telefon: 0611 267 65 515 koffka@buergerwindaktie.de 27.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ABO Invest AG Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 26 765 0 Fax: +49 (0)611 26 765 599 E-Mail: info@buergerwindaktie.de Internet: www.buergerwindaktie.de ISIN: DE000A1EWXA4 WKN: A1EWXA Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München EQS News ID: 832581 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 832581 27.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A1EWXA4 AXC0274 2019-06-27/21:50