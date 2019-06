Der US-Sportartikelriese Nike hat Anleger mit einer überraschend schwachen Gewinnentwicklung enttäuscht. Der Gewinn je Aktie habe im vierten Quartal habe bei 62 US-Cent gelegen, teilte der Adidas-Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Beaverton mit. Der Aktienkurs von Nike sackte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um mehr als ein Prozent ab.

Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 10 Prozent auf 10,2 Milliarden US-Dollar und traf damit die Erwartungen von Experten. Nike machte Investitionen in Innovationen und Digitalisierung für die Entwicklung verantwortlich. Dies habe die Nachfrage der Konsumenten geführt von Nike Direct beflügelt. Der Gewinn lag unter dem Strich bei knapp einer Milliarde Dollar./he

