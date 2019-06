Andersen Global gab heute bekannt, dass eine der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Kuwait den Namen Andersen erstmals dort vorstellen wird, was die Präsenz von Andersen Global im Nahen Osten fördert. Causeway Company For Financial Management Consulting W.L.L. in Kuwait wird nun zu Andersen Tax in Kuwait.

Die Kanzlei kam im vergangenen Jahr als Kooperationspartner zu Andersen Global und wird nun Vollmitglied der internationalen Vereinigung. Andersen Tax in Kuwait wird weiterhin Buchhaltungs- und Sekretariatsdienste für Privatpersonen und Unternehmen in vielen Branchen anbieten.

"Wir teilen ein gemeinsames Engagement, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen, und seit wir Kooperationspartner geworden sind, schätzen wir, wie die Fachleute der Mitgliedskanzleien und Kooperationspartner von Andersen Global als Organisation zusammen wachsen. Wir verstehen die Auswirkungen der Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt, mit denen wir uns gemeinsam für nahtlosen internationalen Service einsetzen", sagte der Managing Director von Andersen Tax in Kuwait.

"Kuwait ist ein wichtiger Markt für unsere Kunden, da der größere Mittlere Osten, dessen Wirtschaft und Steuerrechtsentwicklung weiter an Bedeutung gewinnen", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO. "Sie werden den Namen Andersen in Kuwait sehen und wissen, dass er für Transparenz, Verantwortung und Integrität steht."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 144 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

