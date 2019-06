Der Schwiegersohn des US-Präsidenten traf sich offenbar mit Mexikos ehemaligen Außenminister, ohne dass Tillerson davon wusste. Der äußerste sich im Mai vor einem Kongressausschuss.

Der frühere US-Außenminister Rex Tillerson hat den Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, als Betreiber einer Außenpolitik hinter seinem Rücken dargestellt. Tillerson sagte vor dem außenpolitischen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses, er habe zufällig während seiner Amtszeit in einem Restaurant in Washington zu Abend gegessen, in dem Kushner und der mexikanische Außenminister Luis Videgaray Caso privat ...

