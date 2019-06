Ausbau der Lagerstättenanlage hat bereits begonnen und übertägige Bohrungen für hochwertige Ziele wurden bereits eingeleitet

Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" oder "das Unternehmen") gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen die Genehmigungen erhalten hat, um den Ausbau der Lagerstättendammanlage und sein übertägiges Bohrungspogramm in seiner Yauricocha Mine in Peru durchzuführen.

Don Leona Targets

Igor Gonzales, President und CEO von Sierra Metals kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Dies sind hervorragende Nachrichten für unser Unternehmen. Der Erhalt der Baugenehmigung für den Ausbau des Lagerstättendamms folgt auf die bereits zuvor erhaltene EIA-Genehmigung. Der Bau hat bereits begonnen und die Fertigstellung des nächsten Lifts der Lagerstättenanlage ist ein bedeutender Schritt für die künftige Durchsatzerweiterung in der Yauricocha Mine. Darüber hinaus hat der übertägige Bohrungsprozess mit vier hochwertigen Bohrzielen, die im Rahmen der jüngsten geophysikalischen Titan 24 Untersuchung und durch Oberflächenproben festgelegt wurden, bereits begonnen. Wir sind hocherfreut über den Beginn unserer Bohrungen und freuen uns nun auf die Ergebnisse und das potenzielle Auffinden neuer mineralisierter Zonen."

Er ergänzte: "Im Verlauf der vergangenen 18 Monate wurden im Yauricocha Gebiet mithilfe unterirdischer Bohrplattfomen erfolgreich Bohrziele in der Nähe der Mine im Rahmen von Titan 24 Untersuchungen gefunden. Diese sind jedoch mit einer Vielzahl von räumlichen Beschränkungen und Limitierungen verbunden. Die übertägigen Bohrungen erforderten einen langen Genehmigungsprozess, aber nach ihrem Abschluss werden sie uns erlauben, zuvor unüberprüfte Gebiete von überragender Bedeutung nun im Rahmen einer Titan 24 Untersuchung zu erproben. Unsere Erfahrungen mit Titan 24 sind in unserer Bolivar-Kupfermine in Mexiko beim Auffinden neuer mineralisierter Gebiete außergewöhnlich positiv ausgefallen und wir freuen uns nun darauf, in Peru dieselbe Strategie anwenden zu können."

Die Bauarbeiten am Lagerstättendamm wurden genehmigt und werden in zwei Phasen unterteilt. Für die erste Phase erhielt das Unternehmen die Genehmigung, einen 2-Meter-Lift fertigzustellen. Nach Fertigstellung wird das Unternehmen das Ablagerungsgebiet für die nächste Phase erweitern. Hierzu gehört ein weiterer 2-Meter-Lift. Nach vollständiger Fertigstellung wird das Unternehmen über einen 4-Meter-Lift verfügen, der das Gebiet um eine rund 3-jährige Kapazität erweitern wird, wobei von einer Durchsatzrate von 3.000 Tonnen ausgegangen werden kann.

Alle Bohrungsziele wurden bei vorherigen geochemischen Probenahmen sowie bei geophysikalischen Arbeiten priorisiert. Dabei handelt es sich bei allen um signifikante Ziele für Erprobungen mit hoher Priorität. Zu den zu erprobenden Gebieten im Rahmen des Oberflächenbohrungsprogramms gehören:

Das 2,5 km südöstlich von der Central Yauricocha Mine gelegene Doña Leona Gebiet: Für dieses Gebiet wurden bereits geochemische Oberflächenproben in Bezug auf Strukturen und Spalten abgeschlossen. Dabei wurden anomale Silber-, Zink-, Blei- und Kupferwerte gefunden. Darüber hinaus zeigte die Geophysik einer Titan 24 Untersuchung signifikante Anomalien in diesem Gebiet. Acht Bohrlöcher von insgesamt 8.000 m Länge werden von fünf Plattformen aus fertiggestellt, um diese Ziele in Bezug auf hochwertige Strukturen zu erproben.

El Paso Die Éxito Gebiete liegen zwischen 3,5 und 5 Kilometern südöstlich der Central Yauricocha Mine. Die Éxito Mine enthält Skarn und Verdrängungsmineralisierung. Im Rahmen von Oberflächenproben wurden Strukturen mit hohen anomalen Blei-, Zink- und Kupferwerten gefunden. Mithilfe der geophysikalischen Titan 24 Untersuchung wurden bezüglich der Geophysik in diesem Gebiet bedeutende Anomalien gefunden. Zehn Bohrlöcher von insgesamt 10.170 Metern Länge werden von sechs Plattformen aus fertiggestellt, um diese Ziele in Bezug auf hochwertige Strukturen zu erproben.

Das 7,5 km südöstlich der Central Yauricocha Mine gelegene Kilcaska Gebiet ist das dritte zu erprobende Zielgebiet. Dieses bereits früher ausgebeutete Gebiet in Verbindung mit Oberflächenproben ergab hohe Werte an anomalem Silber, Blei, Zink und Kupfer. Für Kilcaska wurden noch keinerlei geophysikalische Arbeiten abgeschlossen. Vier Bohrlöcher von insgesamt 2.120 Metern Länge werden von zwei Plattformen aus fertiggestellt, um Erprobungen für diese Zielgebiete in Bezug auf hochwertige Strukturen durchzuführen.

Das 1,5 km südöstlich der Central Yauricocha Mine gelegene Victoria Gebiet ist das viertgrößte Zielgebiet für das Erprobungen durchgeführt werden sollen. Das Victoria Gebiet verfügt über ein hohes geologisches Potenzial seit zuvor schmale Adern mit anomalen Kupfer-, Blei- und Zinkwerten ausgebeutet wurden. Ebenso gibt es an der Oberfläche dieser Zone eine Reihe von Quarz-Adern und -Äderchen mit anomalen Kupfer-, Blei- und Zinkwerten in Stockworkartigen Zonen. Darüber hinaus enthalten Marmor- und Skarnaufschlüsse auch Adern mit anomalen Kupfer-, Blei-, Zink- und Silberwerten. In diesem Gebiet wurden durch eine geophysikalische Titan 24 Untersuchung bedeutende Anomalien in den Kontaktbereichen und den Granodioriten identifiziert. Zehn Bohrlöcher mit einer Länge von insgesamt 9.300 Metern werden von fünf Plattformen aus fertiggestellt, um Erprobungen für diese Zielgebiete in Bezug auf hochwertige Strukturen durchzuführen.

Qualitätskontrolle

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Daten wurden von Gordon Babcock, P.Eng., Chief Operating Officer und Qualified Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, überprüft und bestätigt.

Americo Zuzunaga, FAusIMM CP (Mining Engineer) und Vice President von Corporate Planning ist eine Qualified Person und vorübergehend angestellter professioneller Bergbauingenieur, qualifiziert als kompetente Person gemäß Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurg) und Berater für Sierra Metals ist eine qualifizierte Person und vorübergehend angestellter professioneller Metallurg, der als kompetente Person im Hinblick auf metallurgische Verfahren qualifiziert ist.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein wachsendes Polymetall-Bergbauunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Produktion aus der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und die Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch viele weitere vielversprechende "Brownfield"-Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko, die in der Nähe der bestehenden Minen gelegen sind. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die längerfristige Explorationsaktivitäten ermöglichen und Wachstumspotenzial im Bereich Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug auf das Unternehmen (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderen insbesondere Aussagen im Hinblick auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in künftigen Zeiträumen, der geplanten Explorationstätigkeiten des Unternehmens, der Verfügbarkeit angemessener Finanzmittel des Unternehmens und sonstiger Ereignisse oder Bedingungen, die in der Zukunft eintreten können. Auch Aussagen hinsichtlich der Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen können insoweit als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, als sie Schätzungen der Mineralisierungen umfassen, die zu Tage treten werden, falls und wenn die Konzessionsgebiete erschlossen oder weiter erschlossen werden. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen künftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bezifferbarer Beträge und Annahmen der Geschäftsleitung basieren. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "voraussichtlich", "schätzt", "nimmt an", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Potenzial" oder entsprechender Variationen davon oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Handlungen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "sollten" oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, unter anderem insbesondere für die Bergbaubranche typische Risiken, beispielsweise Umweltgefährdungen, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Formationen, Überschwemmungen, Arbeitskämpfe, Explosionen, Einstürze, Witterungsbedingungen und kriminelle Aktivitäten, Schwankungen der Rohstoffpreise, höhere operative und/oder Investitionskosten, mangelnde Infrastruktur, die Möglichkeit, dass die zukünftigen Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, Risiken in Verbindung mit der Schätzung von Mineralressourcen und den geologischen Gegebenheiten, dem Erzgehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen und der Unfähigkeit, Reserven zu ersetzen, Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die das Unternehmen für seine Geschäftstätigkeit verwendet, Risiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Ausland, Änderungen von Gesetzen oder politischen Vorgaben, der Besteuerung im Ausland, Verzögerungen oder der Unfähigkeit, die erforderlichen staatlichen Genehmigungen einzuholen, Risiken in Bezug auf bestehende Kreditverbindlichkeiten, Probleme in Bezug auf das Eigentumsrecht an den Konzessionsgebieten des Unternehmens, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Prozessrisiken, Risiken im Zusammenhang mit unversicherten Gefahren, die Auswirkungen des Wettbewerbs, die Volatilität des Kurses der Wertpapiere des Unternehmens, globale finanzielle Risiken, die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden, potenzielle Interessenkonflikte, Risiken im Zusammenhang mit einer beherrschenden Gruppe von Aktionären, die Abhängigkeit von Dritten, Unterschiede bei der Berichterstattung zu Mineralreserven und -ressourcen zwischen den USA und Kanada, potenzielle Verwässerungstransaktionen, Fremdwährungsrisiken, Risiken in Verbindung mit Konjunkturzyklen, Liquiditätsrisiken, die Stützung auf interne Kontrollsysteme, Kreditrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vereinbarungen in Bezug auf die Fazilität des Unternehmens, die Unsicherheit von Produktions- und Kostenschätzungen für die Mine Yauricocha, die Mine Bolivar und die Mine Cusi und sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") aufgeführt sind; diese Unterlagen sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov verfügbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aufgrund der oben genannten Gründe sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Hinweis bezüglich Reserven- und Ressourcenschätzungen

Sämtliche Reserven- und Ressourcenschätzungen, die vom Unternehmen gemeldet wurden, wurden gemäß dem Canadian National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und dem Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining and Metallurgy berechnet. Diese Normen weichen deutlich von den Anforderungen der SEC ab. Die Unterschiede zwischen diesen Normen werden in den von uns bei der SEC eingereichten Unterlagen erörtert. Für Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, wurde bisher keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

