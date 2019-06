Der erfolgreiche Digital Economy Application Summit by S BLOCK fand am 26. Juni 2019 in Danang (Vietnam) statt. Dieses spezielle Gipfeltreffen wurde von der S BLOCK Vietnam Community gemeinsam mit dem Magic Kingdom Club und in Zusammenarbeit mit Top Market Group Finance und Black Hole Finance Medien veranstaltet.

Angesichts neuer hochwertiger Projekte wie S BLOCK hat Vietnam wiederum einen Blockchain-Boom ausgelöst und das Land hat ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit im Markt erregt! Einer zuverlässigen Quelle zufolge hat die S BLOCK Vietnam Community Ende Juni einen bedeutsamen Wirtschaftsgipfel veranstaltet. Auf diesem Gipfeltreffen versammelten sich mehr als 100 Branchenführungskräfte, 500 Vertreter bekannter Wirtschafts- und Blockchain-Medien und mehr als 2.000 Prominente der Branche. Der Hauptzweck der Veranstaltung bestand in der Förderung der Industrieentwicklung und Steigerung des Fremdenverkehrs in Vietnam sowie Zusammenarbeit und Informationsaustausch zur Blockchain-Branche. Nach Aussagen relevanter Medien hat Vietnam dank des Entstehens hochwertiger Projekte wie S BLOCK wiederum einen Blockchain-Boom erlebt!

Vietnam, ein Land mit einem geografischen Vorteil in Südostasien, erlebt derzeit eine rapide Entwicklung in diversen Industriesektoren (darunter auch Blockchain) und gilt als eines der wachstumsstärksten südostasiatischen Länder. Seine einzigartig vorteilhafte geografische Lage hat das Land auch zur ersten Wahl für hochwertige Projekte, einschließlich S BLOCK, und den Start der Werbeaktion gemacht.

Nach dem Gipfel am 26. Juni reisten die meisten Besucher nach Da Nang weiter, um sich weltberühmte Attraktionen anzusehen und die vietnamesische Kultur zu erleben. Mit der erfolgreichen Veranstaltung des Gipfeltreffens konnte Vietnam seine Position und sein Ansehen in der Weltarena verbessern und seinen Bekanntheitsgrad im Ausland steigern. Auf diese Weise kommen dann mehr ausländische Touristen in das Land, auch solche, die bisher nicht allzu viel über Vietnam wussten. Vietnam sei ein aufstrebender Markt mit einem sehr dynamischen Wirtschaftswachstum und Blockchain könnte der nächste große Renner in Vietnam werden, sagte der Veranstalter des Gipfels heute Nachmittag.

Offizieller Bericht der S BLOCK Vietnam Community.

