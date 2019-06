"Volksstimme" zur Ethikrat-Position zur Impfpflicht:

"Damit dürfte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der ab März 2020 eine Impf-Pflicht gegen die Infektionskrankheit Masern für Kinder sowie für das Personal in Kitas, Schulen und in medizinischen Einrichtungen durchsetzen will, nicht gerechnet haben. Nun durchkreuzt der Ethikrat Spahns Pläne. Das Gremium lehnt eine Impfpflicht für Kinder ab. Nicht, weil es diese Impfungen für nicht notwendig hält. Der Rat spricht sogar von einer moralischen Verpflichtung der Eltern, sich und ihre Kinder impfen zu lassen. Da die angestrebten Impfraten für die Zweitimpfung bei Kindern unter dem Ziel von 95 Prozent liegen, sind die Impfquoten zwar zu erhöhen. Aber das Hauptproblem sind nicht die nicht geimpften Kinder, sondern die Erwachsenen ohne Impfschutz. Der Fokus des Bundesgesundheitsminister war also falsch ausgerichtet. Spahn hat jetzt die Chance, den Empfehlungen des Ethikrates zu folgen. Ein Impfzwang für Kinder wird damit aber nur noch schwer durchsetzbar sein."/yyzz/DP/he

