Das klingt interessant: Das norwegische Unternehmen Nel ASA teilte diese Woche mit, dass die eigene Tochter Proton Energy Systems, Inc. (kurz "Proton") an einem Programm der US-Behörde Department of Energy (DOE) teilnehmen wird. Bei dem Programm namens "Electrolyzer Manufacturing R&D Program" geht es um die Förderung von entsprechender Forschung und Entwicklung. Nel ASA nennt da die Entwicklung neuer Herstellungsmethoden, darunter sogenanntes "roll-to-roll manufacturing", was den Materialverbrauch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...