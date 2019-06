FRANKFURT (Dow Jones)--RWE wandelt ihre insgesamt 39 Millionen Vorzugsaktien in stimmberechtigte Stammaktien um. Die Transaktion erfolge im Verhältnis 1:1 und ohne Zuzahlung, teilte der Energiekonzern mit.

Die Börsennotierung der Vorzüge ende mit dem Handel am Freitag. In der Zeit vom 1. bis 3. Juli buchten die Depotbanken die RWE-Vorzugsaktien ihrer Kunden in Stammaktien um.

Durch die Vereinheitlichung der Aktiengattung steige die Zahl der RWE-Stämme auf 614,7 Millionen Stück. Aus Sicht institutioneller Investoren sollte mit jeder Aktie eines Unternehmens auch ein Stimmrecht verbunden sein nach dem Prinzip "One Share - One Vote", heißt es in der Mitteilung weiter. Diesem "Governance-Standard" werde RWE künftig gerecht.

Die Umwandlung war am 3. Mai 2019 von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft sowie einer gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre auf Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats beschlossen worden. Die für die Umwandlung erforderliche Satzungsänderung sei am Freitag in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Essen eingetragen worden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2019 10:09 ET (14:09 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.