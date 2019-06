Unternehmen nutzt Rimini Street-Support bereits für mehrere Oracle-Produkte und erweitert Support-Dienstleistungen auf Salesforce, um Wert und Rendite zu maximieren

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute bekannt gegeben, dass BrandSafway, einer der internationalen Marktführer für die Märkte Industrie, Gewerbe und Infrastruktur, sich für sein Salesforce Sales Cloud-System für die Application Management Services (AMS) für Salesforce von Rimini Street entschieden hat. BrandSafway nutzt den Rimini Street-Support seit 2014 für seine Softwareprodukte Oracle Database, E-Business Suite und JD Edwards und aktuell erweitert BrandSafway das Spektrum seiner Support-Dienstleistungen bei Rimini Street, um den Wert und die Geschäftsauswirkungen von Salesforce und dem Salesforce Sales Cloud-System zu maximieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190627005997/de/

BrandSafway Selects Rimini Street Application Management Services for Salesforce (Photo: Business Wire)

Zunehmende Einführung und steigender Wert von Salesforce

BrandSafway betreibt 330 Standorte in 30 Ländern weltweit, hat derzeit über 1.200 Salesforce Sales Cloud-Nutzer und wollte die Einführung des Systems durch die Nutzer erhöhen. Außerdem wollte das Unternehmen mehr Wert aus seiner Salesforce-Investition gewinnen und u. a. bessere Analysedaten beziehen. BrandSafway hat außerdem erkannt, dass seine Ressourcen für die internationale Verwaltung für tägliche Aufgaben aufgebraucht werden etwa Änderungen von Nutzer-Accounts, das Zurücksetzen von Passwörtern, die Erteilung neuer Genehmigungen, die Migration von Daten und die Schaffung neuer Bereiche.

"Wir hatten mit einem ganzen Berg von Aufgaben zu kämpfen, die unglaublich zeitraubend waren, und haben uns überlegt, zusätzliches Personal einzustellen, um die Arbeitslast besser managen zu können", so Jay Fisher, CIO von BrandSafway. "Wir wussten außerdem, dass wir aufgrund dieses Nachholbedarfs nicht das volle Potenzial unseres Salesforce-Systems umsetzen konnten."

Als Fisher erkannte, dass Rimini Street die gleiche Verpflichtung zu ultraschnellem, Mehrwert schaffendem Support für Salesforce eingehen konnte wie bereits für Oracle-Produkte, wussten wir, dass wir die richtige Lösung gefunden hatten. "Mit AMS für Salesforce von Rimini Street haben wir einen Partner, der uns dabei unterstützen kann, durch verstärkte Nutzereinführung und erhöhte Produktivität mehr aus unserer Investition zu machen", erläuterte er, "während wir außerdem neue Salesforce-Aktualisierungen und -Funktionen ebenfalls besser nutzen können. So können sich unsere Verwaltungsleiter auf mehr strategische Salesforce-Projekte konzentrieren, um unser Unternehmen weiter voranzubringen."

Rimini Street AMS für Salesforce als "One Stop Shop"

Rimini Street Application Management Services für Salesforce besteht aus drei Hauptkomponenten: reaktionsschnelle Anwendungsdienste (Responsive Application Services), proaktive Dienste (Proactive Services) und kritische Produktionsunterstützung (Critical Production Support). Mit Responsive Application Services können die Kunden aus einem umfangreichen Servicekatalog mit über 100 Verwaltungs-, Entwicklungs- und Konfigurationsdiensten für Salesforce auswählen. Dank dieses Abonnementsystems können die Kunden ihren Nachholbedarf bei den Nutzeranfragen aufholen und ihrem Team Raum für mehr strategische Projekte geben. Proactive Services sind von Rimini Street gegebene Empfehlungen für Erfolgsmethoden, Übernahme von Diensten und bessere Geschäftsempfehlungen mit Salesforce. Mit Critical Production Support können die Kunden beruhigt sein, dass Probleme bei individuellen Anpassungen und Integration schnell gelöst werden und Ausfallzeiten so minimiert werden.

Alle Kunden von Rimini Street AMS für Salesforce erhalten den preisgekrönten Dienst des Unternehmens jeden Tag rund um die Uhr. Die Reaktionszeit bei kritischen Problemen (P1) beträgt 15 Minuten. Den Kunden wird außerdem ein Primary Service Engineer (PSE) zugewiesen, der von einem Team aus zertifizierten Salesforce-Fachleuten unterstützt wird, die bestehende Ressourcen und Kompetenzen nach Bedarf ergänzen.

"Die Geschichte von BrandSafway entspricht ganz dem, was wir in der gesamten Branche beobachten: Unternehmen haben Schwierigkeiten mit der Umsetzung des gesamten Werts und Potenzials des Salesforce-Produkts. Dies wirkt sich letztendlich auf ihre Rendite aus dieser Investition aus", so Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "Unser umfangreiches Spektrum von Application Management Services sowohl für Salesforce Sales Cloud- als auch Service Cloud-Produkte besteht aus Konfiguration, Entwicklung, Benutzerverwaltung und Datenservices im Rahmen eines planbaren, kosteneffektiven Abomodells sowie proaktiven Diensten und kritischer Produktionsbegleitung. So ermöglichen wir unseren Kunden, Zeit, Geld und Ressourcen einzusparen und gleichzeitig den vollen Wert ihrer Salesforce-Systeme zu maximieren."

Salesforce, Service Cloud, Sales Cloud und andere sind Marken von salesforce.com, inc.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen ihrer Gesamtwartungskosten von bis zu 90 Prozent. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.850 Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und sonstige Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter, und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen bei laufenden Rechtsstreitigkeiten, staatlichen Untersuchungen oder jeder neuen Rechtsstreitigkeit; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Kapital oder Fremdfinanzierungen zu günstigen Bedingungen aufzubringen sowie unsere Fähigkeit, aus Tätigkeiten Cashflows zur Finanzierung verstärkter Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu generieren; die Hinlänglichkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Erfüllung unserer Liquiditätsanforderungen; die Bedingungen und Auswirkungen unserer ausstehenden Vorzugsaktien der Serie A zu 13,00 Prozent; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Services für Salesforce-Sales-Cloud und Service-Cloud-Produkte, zusätzlich zu Produkten und Services, die wir voraussichtlich in naher Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" (Risikofaktoren) in dem am 9. Mai 2019 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q und regelmäßig durch die zukünftigen Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K und die Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, die aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2019 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190627005997/de/

Contacts:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

+1 925 523 8414

mmcglocklin@riministreet.com