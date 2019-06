The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1ZKES6 OPUS-CHART.ISS.7 14/19FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0HKR0 DEKA USD STUFENZINS 16/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4KH8 HCOB IS 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0800572454 CARLSBERG BREW. 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0HKZ3 DEKA AUD FESTZINS 16/19 BD01 BON AUD N

CA VB3A XFRA XS0953085627 VUE INTL BIDCO 13/20 FLR BD01 BON EUR N

CA 0F0F XFRA XS1082775054 FF GR.FIN.LUX. 14/19 CV BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1083936028 TC ZIRAAT BANKASI 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000NLB1GZ9 NORDLB 2 PHASEN-BD. 28/12 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1082661551 PZU FINANCE 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1083308301 AMBANK (M) BHD 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1083955911 NED.WATERSCH. 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA FGUT XFRA DE0005561682 VERI ETF-ALLOC.EM.MARK.R FD00 EQU EUR N

CA FJF5 XFRA DE0007248627 AMP.EUROP.METH.AK.FD.P(T) FD00 EQU EUR N