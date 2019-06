The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS2019312318 UC-HVB OPF2056 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS2020670696 MEDTR.GLB HD 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2020670779 MEDTR.GLB HD 19/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2020670852 MEDTR.GLB HD 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2020670936 MEDTR.GLB HD 19/39 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2020671157 MEDTR.GLB HD 19/49 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2021173922 LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2021471433 MOTABILITY 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2022084367 CNH INDUSTR. 19/29 MTN BD02 BON EUR N

CA T07 XFRA AU0000050585 BETMAKERS TECH. GRP EQ00 EQU EUR N

CA PH02 XFRA CA3900873025 GREAT ATLANTIC RES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 61N XFRA CA8525401037 STAGEZERO LIFE SCIENC. EQ00 EQU EUR N

CA SW1 XFRA DE000A1JBPV9 SHW AG EQ00 EQU EUR Y

CA 3NX XFRA KYG5140J1013 JINXIN FERT.GRP HD-,00001 EQ00 EQU EUR N

CA M6N XFRA AU0000050130 ORA BANDA MNG LTD EQ01 EQU EUR N

CA A9L1 XFRA CA29247C1059 EMPRESS RES INC. EQ01 EQU EUR N

CA SGCC XFRA CA60800C1095 MOGO INC. EQ01 EQU EUR N

CA 8TRA XFRA DE000TRAT0N7 TRATON SE INH O.N. EQ01 EQU EUR Y

CA GR0A XFRA US16943W2044 CHINA GREEN AGRIC.DL-,001 EQ01 EQU EUR Y

CA RIT1 XFRA US2043191079 FIN.RICHE. A ADR 1/10/SF1 EQ01 EQU EUR N

CA GIN1 XFRA US37636P1084 GIVAUDAN ADR 1/50/SF 10 EQ01 EQU EUR N

CA LO3A XFRA US54338V1017 LONZA GROUP UNSP.ADR 1/10 EQ01 EQU EUR N

CA SIKB XFRA US82674R1032 SIKA AG UNSP.ADR O.N. EQ01 EQU EUR N

CA SLW1 XFRA US87089E1001 SWISS LIFE HLDG ADR/1/2 EQ01 EQU EUR N