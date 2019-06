FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NTG XFRA DE000A0KPPR7 NABALTEC AG INH. 0.200 EUR

DSF1 XFRA DE000A0HGNA3 COBA GEN.05/20 4.700 %

MSAG XFRA DE0005855183 MS INDUSTRIE AG 0.090 EUR

SUR XFRA DE0005176903 SURTECO GROUP SE INH O.N. 0.550 EUR

B5A XFRA DE0005168108 BAUER AG 0.100 EUR

C2L XFRA CNE100000BG0 CRRC CORP. LTD. H YC 1 0.019 EUR

JIX XFRA CNE1000003K3 JIANGXI COPPER CO. -H-YC1 0.026 EUR

ZNHH XFRA CNE1000002T6 CHINA STHN AIRL.CO. H YC1 0.006 EUR

S0E1 XFRA DE000A1XFUZ2 SENIVITA SOZ.GE.GS 14/UN. 2.000 %

INNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.001 %

CNP XFRA US4571871023 INGREDION INC. DL-,01 0.549 EUR

EYP XFRA GRS359353000 EYDAP S.A. INH EO 0,6 0.270 EUR

5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.035 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

MNY XFRA US61022P1003 MONOT.IMAGING HLDG DL-001 0.102 EUR

25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.020 EUR

PSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.387 EUR

UBK XFRA DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N. 0.330 EUR

INNH XFRA NL0000116127 ING GROEP 04-UND. FLR 0.000 %

14N1 XFRA US64828T2015 NEW RESIDENT.INVT DL-,01 0.439 EUR

53L XFRA CA8935781044 TRANSCONTINENTAL A SV 0.147 EUR

2H2A XFRA US90187B4086 TWO HARBORS INV.NEW-,0001 0.352 EUR

CP9 XFRA PLCFRPT00013 CYFROWY POLSAT SA ZY -,04 0.106 EUR