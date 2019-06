The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT SFA XMAL IT0005222325 SFA ORD EUR 1.00 MPE0 EQU EUR N

CT G19A XMAL MT0000010901 6.6% MGS 2019 MSB1 BON EUR N

CT G23A XMAL MT0000011123 5.5% MGS 2023 (I) MSB1 BON EUR N

CT G21A XMAL MT0000011164 5% MGS 2021 (I) MSB1 BON EUR N

CT G22A XMAL MT0000011172 5.1% MGS 2022 (I) MSB1 BON EUR N

CT G20A XMAL MT0000011370 5.2% MGS 2020 (I) MSB1 BON EUR N

CT G19B XMAL MT0000011545 7% MGS 2019 (II) MSB1 BON EUR N

CT G20B XMAL MT0000011602 4.6% MGS 2020 (II) MSB1 BON EUR N

CT G30A XMAL MT0000011651 5.25% MGS 2030 (I) MSB1 BON EUR N

CT G20C XMAL MT0000011669 7% MGS 2020 (III) MSB1 BON EUR N

CT G21B XMAL MT0000011750 7% MGS 2021 (II) MSB1 BON EUR N

CT G21C XMAL MT0000011768 7% MGS 2021 (III) MSB1 BON EUR N

CT G31A XMAL MT0000011883 5.2% MGS 2031 (I) MSB1 BON EUR N

CT G22B XMAL MT0000011891 4.3% MGS 2022 (II) MSB1 BON EUR N

CT G29A XMAL MT0000011958 5.1% MGS 2029 (I) MSB1 BON EUR N

CT G22C XMAL MT0000011982 7% MGS 2022 (III) MSB1 BON EUR N

CT G28A XMAL MT0000012055 4.8% MGS 2028 (I) MSB1 BON EUR N

CT G19C XMAL MT0000012105 3% MGS 2019 (III) MSB1 BON EUR N

CT G28B XMAL MT0000012139 4.5% MGS 2028 (II) MSB1 BON EUR N

CT G32A XMAL MT0000012220 4.65% MGS 2032 (I) MSB1 BON EUR N

CT G23B XMAL MT0000012238 7% MGS 2023 (II) MSB1 BON EUR N

CT G19E XMAL MT0000012246 3.2% MGS 2019 (V) MSB1 BON EUR N

CT G20D XMAL MT0000012253 3.35% MGS 2020 (IV) MSB1 BON EUR N

CT G24A XMAL MT0000012303 3.3% MGS 2024 (I) MSB1 BON EUR N