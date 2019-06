FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GDM XFRA AU000000IDA0 INDIANA RES LTD

XKR XFRA US48238T1097 KAR AUCTION SERVICES INC.

GR0 XFRA US16943W1053 CHINA GREEN AGRIC.DL-,001

NEM XFRA DE0006452907 NEMETSCHEK SE O.N.

XFRA CA36870T2065 GENENEWS LTD

HCOE XFRA DE000A14YKA5 L+G-LOIM GGB.F.UETF AEHDZ

XFRA AU000000TBH6 BETMAKERS HOLDINGS, THE