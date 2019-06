The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT TUR32 XMAL AT0000A1W4F8 TUR IND 5/17-5/32 MIB2 BON EUR N

CT TRN32 XMAL AT0000A1W4G6 TRN TEL 5/17-5/32 MIB2 BON EUR N

CT TSS21 XMAL AT0000A1WBK9 TRUE SALE SNR 6/17-12/21 MIB2 BON EUR N

CT TSJ21 XMAL AT0000A1WBL7 TRUE SALE JNR 6/17-12/21 MIB2 BON EUR N

CT VES24 XMAL AT0000A1XLH2 VERA EMP SNR 9/17-12/24 MIB2 BON EUR N

CT VEJ24 XMAL AT0000A1XLJ8 VERA EMP JNR 9/17-12/24 MIB2 BON EUR N

CT NPL36 XMAL IT0005240814 NPL CLASS A 2036 MIB2 BON EUR N

CT INV21 XMAL MT0001011205 6% INV 2021 MIB2 BON EUR N

CT QSR21 XMAL MT0001221101 QSR 2021 MIB2 BON EUR N

CT IGF01 XMAL MT0001441204 5.5% IGF 2024-2027 MPB2 BON EUR N

CT ANC01 XMAL MT0001511204 5.5% ANC 2027 MPB2 BON EUR N

CT ORF01 XMAL MT0001521203 4.75% ORF 2027 MPB2 BON EUR N

CT KLF01 XMAL MT0001541201 5.25% KLF 2027 MPB2 BON EUR N

CT AGR01 XMAL MT0001661207 4.875% AGR 2024 MPB2 BON EUR N

CT AST01 XMAL MT0001701201 5.5% AST 2028 MPB2 BON EUR N

CT JDC01 XMAL MT0001831206 5% JDC 2028 MPB2 BON EUR N

CT HHF01 XMAL MT0001861203 5% HHF 2023-2028 MPB2 BON EUR N

CT LLF01 XMAL MT0001901207 5% LLF 2028 MPB2 BON EUR N

CT DSM01 XMAL MT0002001205 5.35% DSM 2028 MPB2 BON EUR N

CT PHC01 XMAL MT0002011204 5.75% PHC 2025-2028 MPB2 BON EUR N

CT TST01 XMAL MT0002051200 5.5% TST 2029 MPB2 BON EUR N

CT GLR01 XMAL MT0002071208 4.75% GLR 2028 MPB2 BON EUR N

CT BLF01 XMAL MT0002151208 5% BLF 2026-2029 MPB2 BON EUR N

CT HRZ01 XMAL MT0002211200 5% HRZ 2026-2029 MPB2 BON EUR N