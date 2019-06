FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.07.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.06.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.07.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UNI3 XFRA NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16

SFP1 XFRA DE000A0AHT46 ALZCHEM GROUP AG INH. ON

RWE3 XFRA DE0007037145 RWE AG VZO O.N.

HJI XFRA AU000000TNG3 TNG LTD.

ULF1 XFRA GB00BZ6D6J81 TOWER RESOURCES LS-,01

0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05

AEIA XFRA DE000A2YNUT5 ALLGEIER SE NA O.N. NEUE

RAOB XFRA FI0009900476 CRAMO PLC O.N.

KNZ XFRA HU0000160650 KONZUM INVT+AS.MG.UF 2.50